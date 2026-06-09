ممنوعیت قطعی کشت خشخاش و برخورد قضائی و انتظامی با جرائم مرتبط

مدیرکل حقوقی و امور congress ستاد مبارزه با موادمخدر با تاکید بر ممنوعیت قطعی کشت خشخاش و تعیین وظایف مسئولان در اجرای قانون، بر ضرورت برخورد قضائی و انتظامی با مرتکبین و ترک فعل مسئولان برای پیشگیری از شیوع اعتیاد تأکید کرده است.

به گزارش مشرق، محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در اشاره به ممنوعیت کشت خشخاش ، توضیح داد که جرم در ادبیات حقوقی ایران به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل گفته می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

از این رو، با هدف حفظ بهداشت عمومی، اخلاق حسنه و حفظ حرث و نسل بشری از خطر انحطاط ناشی از بروز و شیوع بلیه خانمان‌سوز اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان، برابر مواد یک و دو قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش مطلقاً ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. مرتکبین این جرم نیز برابر قانون به مجازات جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر عوامل اجتماعی در ضرر بروز و شیوع اعتیاد، از جنبه شرع مبین اسلام، تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر به دلیل بروز ضرر و لزوم رفع خطر، برابر قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار و قواعدی همچون اصالت احتیاط و دفع خطر، حرام شناخته شده یا جایز نیست.etzen به همین دلیل، با جدیت بر خورد شده و قانون مبارزه با مواد مخدر علاوه بر تعقیب و مجازات مرتکب جرم کشت گیاهان مخدر پایه، به تعیین وظایف برای متولیان نظم عمومی و ایجاد ضمانت اجرایی در ترک فعل مسئولان مربوطه نیز پرداخته است.

ترحمی یادآور شد: در ماده ۲۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، وظایف اعضای شورای اسلامی روستا، دهیار، ضابطین قضایی، قوه قضائیه، بخشداران و مأموران شهرداری‌ها در حوزه مقابله با کشت غیرمجاز مشخص شده است. در صورت ترک فعل، عوامل مربوطه بر اساس ماده ۲۵ همان قانون به مجازات قانونی انفصال از خدمات عمومی محکوم می‌شوند.

یعنی علاوه بر مرتکب جرم، در صورت احراز ترک فعل، مسئولان مربوطه نیز در برخورد با این جرم مجرم شناخته شده و به مجازات قانونی محکوم می‌شوند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: بر اساس هماهنگی قضائی و انتظامی انجام شده توسط دبیرخانه ستاد، با جرم کشت غیرمجاز خشخاش با جدیت بر خورد می‌شود.

برای انسجام در اجرای وظایف دستگاه‌های متولی، طرح مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر پایه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر با تعیین شرح وظایف هر دستگاه مربوط، ابلاغ شده و نحوه اقدامات نظارتی قاطع را اعمال می‌کند. وی خاطرنشان کرد: اظهارات برخی افراد درباره افزایش کشت گیاهان مخدر پایه، با توجه به فقدان اطلاعات لازم از میزان برخورد انتظامی و قضائی با مرتکبین، نحوه امحاء کشت‌های انجام شده و اقدامات اجرایی برای پیشگیری از وقوع جرم، دقیق نبوده و به همین دلیل قابل اتکاء نیست.

اما مبتنی بر آسیب‌شناسی، روند بروز این جرم با نتیجه بهبود عملکرد همراه بوده و مقابله با کشت غیرمجاز جزو فعالیت‌های موثر دستگاه‌های مقابله‌ای و قضائی در مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شود. ترحمی متذکر شد: نقشه راه و سیاست‌های ستاد شامل آموزش زارعین نسبت به عواقب ارتکاب جرم متناسب با زیست‌بوم منطقه، اطلاع‌رسانی مفاد وظایف دستگاه‌ها در برخورد قاطع با جرم کشت گیاهان مخدرپایه و انجام اقدامات وضعی و اجتماعی در پیشگیری از بروز و شیوع این جرم است.

پیشگیری کیفرمدار نیز با مجازات قاطع مرتکبین جرم و اقدامات تأمینی، تربیتی و مراقبتی اعمال شده توسط مراجع محترم قضائی و امحاء کشت، دستگیری و تعقیب مرتکبین جرم کشت گیاهان مخدر پایه توسط ضابطین محترم دادگستری و اجرای دقیق وظایف دستگاه‌های متولی نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر زارعین و مسئولین منابع طبیعی، اعضای شورای اسلامی روستا، دهیاران و ... ، همگی جزو یک کل به هم پیوسته در مبارزه همه‌جانبه با بلیه شوم اعتیاد و جرائم قانون مبارزه با مواد مخدر هستند





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کشت خشخاش قانون مبارزه با مواد مخدر جرم مجازات مسئولین اجرایی

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