ممنوعیت تردد شناورهای مسافری از بندر چارک و جزیره کیش از روز چهارشنبه ۴ آذرماه اعلام شد. به دلیل شرایط نامساعد جوی، تردد لندینگ‌کرافت‌ها نیز در برخی مسیرها ممنوع است.

مسئولان دریایی در استان هرمزگان با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، محدودیت‌های جدیدی را برای تردد شناورها در سواحل مکران و جزیره کیش تعیین کردند. این دستورالعمل جدید که از روز چهارشنبه ۴ آذرماه به صورت دقیق و بدون استثنا اجرا می‌شود، هدف آن حفظ جان شهروندان و گردشگران در برابر تهدیدات محیطی است. تصمیم‌گیری برای اعمال این ممنوعیت‌ها مستقیماً به پیش‌بینی‌های هواشناسی و نوسانات شدید آب‌وهوایی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بستگی دارد. مدیران بندرچارک و جزیره کیش بر لزوم رعایت دقیق زمان‌بندی اعلام شده تاکید دارند تا از بروز هرگونه حادثه دریایی در روزهای پیش رو جلوگیری شود.

جزئیات ساعات ممنوعیت تردد در بنادر

طبق دستورالعمل ابلاغی، تردد کلیه شناورهای مسافری از بندر چارک از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۴ آذرماه به طور کامل متوقف خواهد شد. همچنین برای جزیره کیش، این ممنوعیت از ساعت ۱۵ همان روز لازم‌الاجراست و هیچ شناور مسافربری اجازه عبور از این بنادر پس از ساعات مذکور را نخواهد داشت. این زمان‌بندی دقیق برای جلوگیری از غافلگیری مسافران و کشتیرانی‌ها طراحی شده است تا همه طرفین آمادگی لازم را برای توقف عملیات خود داشته باشند. رعایت این ساعت‌های اعلام شده الزامی است و هرگونه تخلف از آن می‌تواند عواقب جدی برای افراد خاطی در پی داشته باشد.

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در بخش دیگر این ابلاغیه، وضعیت تردد شناورهای حمل خودرو یا همان لندینگ‌کرافت‌ها نیز به تفکیک مسیر مشخص شده است. تردد این شناورهای سنگین در مسیر بین بندر کیش و بندر آفتاب و همچنین در جهت عکس، از ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۴ آذرماه ممنوع اعلام شده است. این محدودیت سخت‌گیرانه نشان‌دهنده شرایط بحرانی موج و تلاطم آب در آبراه‌های ارتباطی بین این دو بندر مهم است. با این حال، تردد لندینگ‌کرافت‌ها در مسیر بین بنادر چارک و کیش آزاد مانده است، مشروط بر اینکه تمامی نکات ایمنی و تمهیدات لازم توسط کاپیتان‌ها رعایت شود.

دلیل اعمال محدودیت و هشدارهای هواشناسی

علت اصلی این تصمیم، شرایط نامساعد جوی حاکم بر منطقه و افزایش چشمگیر ارتفاع امواج دریا است. نیروی دریایی و سازمان بندر و دریانوردی با رصد دقیق داده‌های هواشناسی، متوجه شدند که وضعیت دریا برای عبور امن بسیاری از شناورها مناسب نیست. تلاطم شدید آب و باد شدید می‌تواند باعث واژگونی قایق‌های کوچک و آسیب جدی به کشتی‌های بزرگ‌تر شود. بنابراین، پیشگیری از هرگونه حادثه جانی و مالی، اولویت اصلی تصمیم‌گیران در این مقطع زمانی بوده است.

کیشوندان و گردشگران عزیز در جزیره کیش و منطقه چارک ملزم به جدی گرفتن توصیه‌های ایمنی صادر شده هستند. مسئولان محلی به شدت از انجام هرگونه فعالیت دریایی غیرضروری اکیداً منع کرده‌اند. شنا در دریا، قایق‌سواری تفریحی و سایر مشاغل آبی در این بازه زمانی خطر بسیار بالایی دارد و نباید صرف‌نظر از هشدارهای موجود، هیچ‌گونه فعالیت آبی انجام شود. ایمنی جان انسان‌ها بر هر منافع اقتصادی یا تفریحی دیگری مقدم است و باید با حساسیت کامل با این هشدار برخورد شود.

راه‌های ارتباطی و وضعیت‌های بعدی

برای اطلاع از آخرین تغییرات وضعیت جوی و جزییات لحظه‌ای تردد شناورها، دو خط ویژه ارتباطی در مناطق مختلف استان فعال شده است. شهروندان ساکن غرب هرمزگان می‌توانند با تماس با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ از وضعیت بندر چارک مطلع شوند. همچنین مسافران و ساکنان جزیره کیش موظفند برای دریافت اخبار لحظه‌ای با شماره ۰۷۶۴۴۸۸ تماس بگیرند. این شماره‌ها پاسخگوی سوالات مردم درباره زمان دقیق شروع و پایان ممنوعیت‌ها هستند.

این محدودیت‌های دریایی تنها به بنادر چارک و کیش ختم نمی‌شود و در برخی استان‌های دیگر مانند مازندران نیز هشدارهای نارنجی هواشناسی صادر شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اعمال محدودیت‌های ترددهای دریایی از کیش به بنادر چارک و آفتاب ممکن است تا تاریخ ۱۱ بهمن ادامه یابد. این بازه زمانی طولانی نشان‌دهنده تداوم وضعیت ناپایدار آب‌وهوایی در ماه‌های آینده است. برنامه‌ریزی برای سفرهای دریایی در این بازه زمانی باید با احتیاط بسیار زیاد و هماهنگی کامل با مراجع ذی‌صلاح انجام گیرد تا با وقفه‌های ناخواسته مواجه نشوید.