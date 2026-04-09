ملّیگلد، پلتفرم پیشرو در حوزه طلا، از سرویس جدید «وام آنی» با پشتوانه طلا رونمایی کرد. کاربران میتوانند با وثیقه گذاشتن طلای خود، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام دریافت کنند. این سرویس امکان دسترسی سریع به نقدینگی را فراهم میکند و ملّیگلد با این اقدام، گامی در جهت تسهیل دسترسی به منابع مالی برای کاربران خود برداشته است.
بر اساس اعلام رسمی ملّیگلد ، این پلتفرم پیشرو در حوزه طلا ، از سرویس جدید و منحصربهفرد « وام آنی » رونمایی کرده است. این سرویس به کاربران امکان میدهد تا با وثیقه قرار دادن طلا ی خود، بهسرعت و بهآسانی به نقدینگی موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. در این طرح، کاربران میتوانند به ازای ۷۰ درصد وزن طلا ی خود در ملّیگلد ، بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام آنی دریافت کنند.
وجه وام، بلافاصله پس از تأیید درخواست و بلوکهشدن طلای وثیقه، به کیف پول الکترونیکی کاربر واریز میشود و قابلیت انتقال به حساب بانکی را نیز دارد. این ویژگی، دسترسی فوری به منابع مالی را برای کاربران فراهم میکند و آنها را از نیاز به فروش طلای خود بینیاز میکند. دوره بازپرداخت وام ۳۰ روزه تعیین شده است و نرخ سود ماهانه ۶ درصد در نظر گرفته شده است. در صورت عدم تسویه وام در مهلت مقرر، وامگیرنده مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد. این شرایط شفاف و روشن، به کاربران اطمینان خاطر میدهد و آنها را از هرگونه ابهام و پیچیدگی دور نگه میدارد. ملّیگلد با ارائه این سرویس، گامی مهم در جهت تسهیل دسترسی به نقدینگی و ارائه خدمات ارزشافزوده برای کاربران خود برداشته است. برای استفاده از سرویس وام آنی، کاربران باید وارد داشبورد کاربری خود در ملّیگلد شوند و به بخش وام آنی مراجعه کنند. در این بخش، بر اساس میزان دارایی طلای کاربر در پلتفرم، حداقل و حداکثر میزان وام قابل دریافت به همراه شرایط و ضوابط مربوطه، به نمایش گذاشته میشود. پس از تأیید شرایط و درخواست وام، طلای کاربر بهعنوان وثیقه بلوکه شده و مبلغ وام بهسرعت به کیف پول او واریز میگردد. این فرآیند ساده و سریع، تجربه کاربری مطلوبی را برای مشتریان ملّیگلد رقم میزند و آنها را قادر میسازد تا در کوتاهترین زمان ممکن، به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.\ملّیگلد با راهاندازی این سرویس، نهتنها قصد دارد از طلای نگهداریشده توسط کاربران بهعنوان پشتوانه نقدینگی استفاده کند، بلکه در نظر دارد خدمات ارزشافزوده متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهد. روابطعمومی ملّیگلد در بیانیهای رسمی اعلام کرده است که این شرکت همواره در تلاش است تا به دغدغهها و نیازهای کاربران خود توجه ویژهای داشته باشد و بر اساس این نیازها، سرویسهای خود را توسعه دهد. معرفی سرویس وام آنی در شرایط کنونی نیز بر همین اساس بوده است. این سرویس از یک سو به کاربران این امکان را میدهد که بدون نیاز به فروش طلای خود، به منابع مالی دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر، فرصتی را فراهم میکند تا از طلای خود بهعنوان ابزاری برای دریافت وام بهرهمند شوند. واحد روابطعمومی ملّیگلد تأکید کرده است که این پلتفرم با ارائه وام آنی با پشتوانه طلا، قصد دارد از وثیقه طلا بهعنوان ابزاری مؤثر در تسهیل دسترسی به نقدینگی استفاده کند، بهویژه در شرایطی که بسیاری از مردم با چالشهای اقتصادی جدی روبرو هستند. این تسهیلات فوری میتواند به آنها کمک کند تا بر مشکلات فائق آیند. یکی از اهداف اصلی این سرویس، تعهد این مجموعه به پاسخگویی به نیازهای کاربران و ارائه خدمات نوین و کاربردی است. در راستای تسهیل هرچه بیشتر معاملات، ملّیگلد اخیراً سقفهای واریز و برداشت روزانه خود را نیز حذف کرده است. بر این اساس، در حال حاضر کاربران میتوانند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برداشت و تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان از طریق درگاه مستقیم واریز داشته باشند. این اقدام، نشاندهنده تعهد ملّیگلد به ارائه خدمات سریع، آسان و بیدغدغه به مشتریان خود است.\ملّیگلد، علاوه بر سرویس وام آنی و حذف سقف تراکنشها، اقدامات دیگری نیز برای رفاه حال کاربران خود انجام داده است. این شرکت اعلام کرده است که از ابتدای جنگ، هیچگونه محدودیتی برای خرید، فروش یا تحویل فیزیکی طلا در پلتفرم اعمال نکرده است. کاربران میتوانند درخواست تحویل فیزیکی طلای خود را در بیش از ۳۰۰ نقطه در سراسر ایران ثبت کنند و طلای خود را بهصورت فیزیکی دریافت نمایند. این امر، اطمینان خاطر بیشتری را برای مشتریان فراهم میکند و به آنها امکان میدهد تا از امنیت سرمایه خود در هر شرایطی اطمینان حاصل کنند. ملّیگلد همچنین فرصتهای متنوعی را برای کسب درآمد از طلای خریداریشده در اختیار کاربران قرار میدهد. در این طرح، طلای کاربران در «ضرابخانه اختصاصی ملّیگلد» یا نزد زرگران معتبر، به شمش و مصنوعات استاندارد تبدیل میشود و در پایان دوره، اصل سرمایه به همراه سود، بهصورت طلا به «صندوق طلای کاربر» افزوده میشود. این طرح، فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری امن و سودآور در بازار طلا را فراهم میکند و به کاربران امکان میدهد تا از سرمایه خود بهخوبی بهرهبرداری کنند.
