ملانیا ترامپ ارتباط با اپستین را رد کرد و خواستار شهادت قربانیان در کنگره شد

ملانیا ترامپ، بانوی اول سابق آمریکا، ضمن رد هرگونه ارتباط با جفری اپستین، از کنگره خواست تا برای قربانیان اپستین فرصت شهادت فراهم کند. این اقدام با واکنشهای متفاوتی از سوی بازماندگان و ناظران حقوقی مواجه شد.
ملانیا ترامپ ، بانوی اول سابق آمریکا، هرگونه ارتباط با جفری اپستین ، مجرم جنسی محکومشده را رد کرد و خواستار برگزاری جلسات استماع در کنگره برای قربانیان قاچاق جنسی اپستین شد. این موضعگیری غیرمنتظره در بحبوحه ادعاهایی مبنی بر ارتباط او با اپستین و همچنین پس از انتشار اسنادی صورت گرفت که نشان میداد ملانیا ترامپ با گیلین مکسول، همدست اپستین، مکاتبه داشته است. ملانیا ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، شایعاتی را که او را با اپستین مرتبط میکرد، رد کرد و آنها را تلاشی برای تخریب اعتبار خود خواند.
او همچنین اعلام کرد که هرگز در هیچگونه سوءاستفادههای اپستین از قربانیانش دخیل نبوده است و تنها یک برخورد گذرا با او در سال ۲۰۰۰ داشته است. ترامپ همچنین خواستار آن شد که قربانیان اپستین در کنگره شهادت دهند و داستانهای خود را بازگو کنند. این اظهارات با واکنشهای متفاوتی از سوی بازماندگان و گروههای حقوقی مواجه شد. برخی از این اقدام استقبال کردند و آن را یک گام مثبت تلقی کردند، درحالیکه برخی دیگر آن را ناکافی دانستند و خواستار اقدامات بیشتری برای حمایت از قربانیان شدند. لیزا فیلیپس، یکی از قربانیان اپستین، این بیانیه را حرکتی جسورانه توصیف کرد، اما این سؤال را مطرح کرد که بانوی اول سابق چه اقدامات دیگری میتواند برای حمایت از شاکیان پرونده اپستین انجام دهد. در مقابل، اسکای و آماندا رابرتز، از بستگان یکی از شاکیان اپستین، اظهار داشتند که درخواست بیشتر از قربانیان، انحراف از پذیرش مسئولیت است و بانوی اول را به حمایت از افراد قدرتمند متهم کردند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشازاین، عکسی از ملانیا ترامپ در سال ۲۰۰۰ منتشر شده بود که او را در کنار دونالد ترامپ، جفری اپستین و گیلین مکسول در مارالاگو نشان میداد. ملانیا ترامپ به یک ایمیل در سال ۲۰۰۲ بین خود و گیلین مکسول اشاره کرد و آن را یک مکاتبه معمولی خواند. ایمیلی که به نظر میرسد اشاره به آن داشته، خطاب به «G»، احتمالاً به گیلین اشاره دارد و در آن از مقالهای که درباره «JE» بوده و با عکسی از «G» در مجله نیویورک منتشر شده بود، تمجید شده بود. او در این ایمیل نوشت که «بیصبرانه منتظر» سفر به پالم بیچ است. مقاله آن مجله شامل نقلقولهایی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق بود که جفری اپستین را «آدم فوقالعادهای» توصیف کرده و گفته بود «همنشینی با او بسیار لذتبخش است». ملانیا ترامپ در اظهارات خود، از قانونگذاران خواست تا به قربانیان اپستین فرصت شهادت در کنگره را بدهند و تأکید کرد که این شهادتها باید در سوابق کنگره ثبت شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که در ماههای اخیر، جزئیات تازهای درباره ارتباطات برخی افراد سرشناس با اپستین منتشر شده بود و این افراد مجبور به کنارهگیری از سمتهای خود شده بودند. در همین حال، رابرت گارسیا، نماینده مجلس، از درخواست ملانیا ترامپ برای برگزاری جلسه علنی استقبال کرد و از رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان خواست تا به این درخواست پاسخ دهد. واکنشها به این اظهارات نشان میدهد که این موضوع همچنان بحثبرانگیز و حساس است و نظرات متفاوتی در مورد نقش ملانیا ترامپ و اقدامات لازم برای حمایت از قربانیان وجود دارد. بسیاری از بازماندگان قاچاق جنسی از سیاستمداران خواستهاند که از ابراز همدردی فراتر روند و اقدامات ملموسی برای کمک به بازماندگان انجام دهند
