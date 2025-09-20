پنتاگون با اعمال مقررات جدیدی دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را محدود میکند. این مقررات شامل الزام به امضای سوگندنامه و محدودیت در دسترسی به اماکن نظامی است. این اقدام با انتقادهای گستردهای از سوی فعالان رسانهای مواجه شده است.
دستورالعمل جدید پنتاگون که روز جمعه در قالب یادداشتی طولانی میان خبرنگاران توزیع شد، از آنها میخواهد یک سوگندنامه را امضا کنند. بر اساس این سوگندنامه، خبرنگاران باید به رعایت مقررات متعهد شوند، در غیر این صورت ممکن است مجوز رسانهای آنها لغو شود. این اقدام جدید بخشی از سیاستهای دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای کنترل پوشش رسانهای از برنامههایش است. رئیسجمهور ایالات متحده روز شنبه گفت که انتشار گزارشهای بیش از حد منفی از نظرش غیرقانونی تلقی میشوند.
اخیراً نام این وزارتخانه از وزارت دفاع به وزارت جنگ تغییر یافت. در یادداشت پنتاگون به خبرنگاران آمده است: اطلاعات باید پیش از انتشار توسط یک مقام مسئول برای انتشار عمومی تایید شود، حتی اگر این اطلاعات طبقهبندی نشده باشند. به این ترتیب عملاً انتشار هرگونه گزارش و خبر از منابع بینام ممنوع خواهد شد. این اقدام گامی دیگر در روند نگرانکننده محدودسازی دسترسی به اطلاعات به شمار میرود و نگرانیهای جدی را در میان فعالان رسانهای برانگیخته است. این محدودیتها، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را تهدید میکند و میتواند بر کیفیت گزارشگری مستقل تأثیر منفی بگذارد.\این یادداشت همچنین محدودیتهای گستردهای برای محلهایی که خبرنگاران پنتاگون میتوانند بدون همراهی رسمی در آن تردد کنند، تعیین کرده است. به عنوان مثال، دسترسی به برخی مناطق و تأسیسات نظامی نیازمند مجوزهای خاص و همراهی مقامات است و خبرنگاران اجازه ندارند بدون هماهنگی قبلی و نظارت، در این مناطق حضور یابند. این محدودیتها نه تنها کار خبرنگاران را دشوارتر میکند، بلکه میتواند مانع از شفافیت و پاسخگویی ارتش شود. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رسانهها پنتاگون را اداره نمیکنند، مردم اداره میکنند. او ادامه داد: دیگر به رسانهها اجازه داده نمیشود آزادانه در راهروهای یک تأسیسات امنیتی تردد کنند. کارت شناسایی بزنید و قوانین را رعایت کنید یا به خانه بروید. این اظهارات نشاندهنده رویکردی سختگیرانه و تلاش برای کنترل بیشتر بر فعالیتهای رسانهای است. این مقررات جدید در حالی اعلام شده است که پیت هگست چند ماه پیش همزمان با حمله هوایی آمریکا به نیروهای حوثی یمن، به دلیل فعالیتش در یک گروه چت سیگنال به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. یک خبرنگار نیز در این گروه چت حضور داشت. این موضوع نشاندهنده حساسیت بالای مسائل مربوط به امنیت ملی و تلاش برای جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه است، اما نگرانیهایی را نیز در مورد تأثیر این محدودیتها بر آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات ایجاد میکند.\روزنامه نیویورک تایمز که اغلب هدف حملات لفظی دونالد ترامپ قرار میگیرد، مقررات جدید پنتاگون را گامی دیگر در روند نگرانکننده محدودسازی دسترسی به اطلاعات درباره عملکرد ارتش آمریکا با هزینه مالیاتدهندگان خواند. این روزنامه با اشاره به اهمیت شفافیت و پاسخگویی در عملکرد ارتش، تأکید میکند که این محدودیتها میتواند به ضرر منافع عمومی باشد. مایک بالسامو، رئیس انجمن ملی خبرنگاران آمریکا نیز به شدت از این مقررات انتقاد کرد و از پنتاگون خواست فوراً آنها را لغو کند. او با اشاره به نقش حیاتی خبرنگاران در اطلاعرسانی به مردم و نظارت بر عملکرد دولت، هشدار داد که این محدودیتها میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به رسانهها و افزایش سوءظن نسبت به عملکرد ارتش شود. این واکنشها نشاندهنده نگرانیهای گسترده در جامعه رسانهای نسبت به تلاشهای دولت برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات و کنترل پوشش خبری است. این اقدام میتواند به کاهش شفافیت، تضعیف پاسخگویی و به خطر افتادن آزادی مطبوعات منجر شود، که در نهایت بر اطلاعرسانی صحیح و بیطرفانه به مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت
