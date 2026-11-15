پیروزی باورنکردنی ژاپن مقابل برزیل در contrast با برد ضعیف ایران مقابل فلسطین. بررسی تفاوت استراتژیک برنامه‌ریزی آینده در توکیو با تصمیمات لحظه‌ای در تهران و تاثیر آن بر فوتبال ملی دو کشور.

پیروزی تیم ملی فوتبال ژاپن مقابل برزیل و برد ایران برابر فلسطین در تورنمنت بصره ، تنها دو نتیجه در یک دوره فیفادی نیستند؛ این دو مسابقه تصویری واضح از دو نگاه متفاوت به آینده فوتبال ملی دو کشور را نشان می‌دهند. ژاپنی‌ها در روزهایی که خود را برای عبور از نسل فعلی و ساختن تیمی تازه آماده می‌کنند، یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال جهان را شکست داده‌اند. اما در ایران، حتی پیروزی 2 بر صفر مقابل فلسطین هم نتوانسته پرسش‌های قدیمی درباره کیفیت تیم ملی، میانگین سنی بازیکنان، تصمیمات امیر قلعه‌نویی و افق آینده فوتبال کشور را کنار بزند.

تفاوت نگاه به آینده در فوتبال ژاپن و ایران

تفاوت ماجرا فقط در نام حریفان نیست. ژاپن مقابل برزیل به پیروزی رسیده و ایران برابر فلسطین به دو گل دست یافته که هر دو بعد از اخراج یک بازیکن حریف به ثمر رسیده‌اند. این مقایسه البته به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش قدرت دو تیم باشد، اما وقتی اتفاقات این دو مسابقه را کنار تصمیمات مدیریتی و فنی دو فدراسیون قرار می‌دهیم، تصویر روشن‌تری از فاصله نگاه‌ها به فوتبال ملی به دست می‌آید. مسئله اصلی این است که ژاپن برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند، در حالی که فوتبال ایران همچنان درگیر تصمیم‌هایی است که بیشتر به حفظ وضع موجود شباهت دارد تا ساختن یک تیم تازه.

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تحلیل عملکرد تیم ملی ایران در تورنمنت بصره

تیم ملی ایران در تورنمنت چهارجانبه بصره، شنبه ۲۳ آبان، برابر فلسطین قرار گرفت و در نهایت با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید. نتیجه‌ای که در نگاه نخست می‌تواند برای تیم امیر قلعه‌نویی امیدوارکننده باشد، اما مرور جریان مسابقه نشان می‌دهد نباید از کنار جزئیات آن به‌سادگی عبور کرد. نیمه نخست مسابقه بدون گل به پایان رسید. فلسطین در شرایطی بازی را دنبال می‌کرد که هنوز 11 بازیکن در زمین داشت و توانسته بود دروازه خود را بسته نگه دارد. تیم ملی در این مدت نتوانست برتری خود را به گل تبدیل کند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب، با مشکلاتی در شکستن ساختار دفاعی حریف مواجه بود.

نقطه تغییر مسابقه دقیقه ۶۵ بود؛ جایی که عمید صفوته، بازیکن فلسطین، با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد. فلسطین از آن لحظه مجبور شد با ۱۰ بازیکن به بازی ادامه دهد و فقط چند دقیقه بعد، شرایط برای ایران تغییر کرد. سردار آزمون در دقیقه ۸۰ گل نخست ایران را به ثمر رساند و صالح حردانی هم در دقیقه ۸۴ اختلاف را به دو گل رساند. به این ترتیب، تیم ملی در فاصله کمتر از ۲۰ دقیقه پس از اخراج بازیکن فلسطین، دو بار به گل رسید.

این اتفاق به معنای بی‌ارزش‌بودن پیروزی ایران نیست. تیمی که مقابل حریف ۱۰نفره قرار می‌گیرد، باید بتواند از برتری عددی خود استفاده کند و ایران هم همین کار را انجام داد. با این حال، پرسش مهم‌تر این است که چرا تیم ملی در زمانی که فلسطین با ۱۱ بازیکن بازی می‌کرد، نتوانست به گل برسد؟ در فوتبال ملی، نتیجه اهمیت دارد، اما چگونگی رسیدن به نتیجه هم به همان اندازه مهم است. تیم ملی ایران در تورنمنت بصره از بازیکنان جوان‌تری استفاده کرد و تلاش شد ترکیب تیم نسبت به برخی اردوهای قبلی چهره تازه‌تری داشته باشد. این اقدام اگرچه مثبت است، اما نیاز به تثبیت و تبدیل آن به یک روند منسجم دارد.

پیروزی تاریخی ژاپن مقابل برزیل در سنگاپور

در همان روزی که ایران در بصره مقابل فلسطین قرار گرفت، ژاپن در سنگاپور یکی از مهم‌ترین نتایج فوتبال ملی خود در سال‌های اخیر را رقم زد. سامورایی‌ها در مسابقه‌ای تماشایی، برزیل را با پنج بار قهرمانی جهان با نتیجه 3 بر 2 شکست دادند. این پیروزی فقط به دلیل نام حریف اهمیت نداشت، بلکه از نظر روحی و فنی هم برای ژاپنی‌ها اتفاق بزرگی بود. این نتیجه دومین پیروزی ژاپن برابر برزیل در 16 رویارویی دو تیم بود.

البته نباید فراموش کرد برزیل تعدادی از بازیکنان همیشگی خود را در اختیار نداشت، اما حضور بازیکنانی مثل وینیسیوس، رافینیا، مارکینیوش و گابریل مارتینلی نشان می‌داد حریف ژاپن تیمی بی‌نام‌ونشان نبوده است. نکته مهم‌تر، کیفیت نمایش ژاپن و جسارت این تیم مقابل یکی از پرافتخارترین تیم‌های جهان بود. ژاپنی‌ها پس از آنکه در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه 2 بر یک به برزیل باخته بودند، این بار توانستند شکست قبلی را جبران کنند. آنها به‌جای آنکه صرفا به دنبال حفظ نتیجه باشند، در دقایق پایانی همچنان برای رسیدن به گل پیروزی تلاش کردند.

تغییرات مدیریتی و برنامه‌ریزی برای آینده هاجیمه موری‌یاسو

اما اتفاق جالب‌تر این مسابقه، به نیمکت ژاپن مربوط می‌شد؛ جایی که هاجیمه موری‌یاسو آخرین روزهای حضورش در تیم ملی را سپری می‌کرد. سرمربی ژاپن که از سال ۲۰۱۸ هدایت این تیم را بر عهده داشت، تصمیم گرفته بود پس از پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از سمت خود کنار برود. با این حال، تعویق جام ملت‌ها برنامه او و فدراسیون فوتبال ژاپن را تغییر داد. تعویق جام ملت‌های آسیا از ژانویه ۲۰۲۷ به دسامبر همان سال، فقط یک تغییر در تقویم مسابقات نبود.

این اتفاق برای فوتبال ژاپن به معنای بازنگری در برنامه انتقال قدرت روی نیمکت تیم ملی بود. قرار بود موری‌یاسو در جام ملت‌های آسیا تیم را هدایت کند و پس از آن، گو اویوا، سرمربی تیم زیر ۲۳ سال ژاپن، مسئولیت هدایت تیم بزرگسالان را بر عهده بگیرد. اما با عقب‌افتادن مسابقات، فدراسیون ژاپن تصمیم گرفت این انتقال زودتر انجام شود. بر اساس اعلام فدراسیون، دیدارهای دوستانه برابر برزیل و پاراگوئه آخرین مسابقات موری‌یاسو روی نیمکت ژاپن خواهند بود.

موری‌یاسو پس از پیروزی برابر برزیل هم موضع خود را تغییر نداد. او تأکید کرد قصد ادامه همکاری ندارد و باید مسئولیت را به سرمربی بعدی تحویل دهد. این تصمیم از جهتی قابل تأمل است؛ چراکه ژاپن درست در روزی که یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های تاریخ فوتبال خود مقابل برزیل را جشن می‌گرفت، درباره آینده نیمکتش تصمیم‌گیری می‌کرد. در مقابل، در ایران هنوز هیچ برنامه مشخصی برای گذار از نسل قدیم به نسل جوان دیده نمی‌شود و تمرکز فقط روی نتیجه فوری است.