مقایسه ظریف و حدادیان: تخصص در برابر هیجان در سیاست

این متن به بررسی تقابل میان تخصص و هیجان در عرصه سیاست ایران میپردازد، با تمرکز بر مقایسه میان محمدجواد ظریف و سعید حدادیان. متن به بررسی نقش دانش و تجربه در سیاست خارجی، ضرورت نقد سازنده، و پرهیز از دوقطبیسازی و ادبیات هیجانی میپردازد.
در ابتدا باید تاکید کرد که مقایسه محمدجواد ظریف با سعید حدادیان اساسا مقایسهای نامناسب است. طرح این دو نام در کنار هم، نه به دلیل همترازی، بلکه به منظور روشنشدن یک مسئله مهم در فضای عمومی کشور است: نسبت میان « تخصص » و « هیجان » در عرصه سیاست . محمدجواد ظریف ، محصول یک مسیر حرفهای مشخص در حوزه روابط بینالملل است؛ دیپلماتی با تحصیلات دانشگاهی در آمریکا، سالها تجربه نمایندگی ایران در سازمان ملل و هشت سال مسئولیت وزارت امور خارجه. او علاوه بر تجربه اجرایی، با ادبیات و منطق سیاست جهانی آشناست.
به همین دلیل، فارغ از اینکه دیدگاههایش مورد قبول واقع شوند یا مورد انتقاد قرار گیرند، طبیعی است که در حوزه سیاست خارجی بتواند اظهارنظر کند و پیشنهاد ارائه دهد. در مقابل، سعید حدادیان در یک زیستجهانی کاملاً متفاوت شکل گرفته است. حوزه فعالیت او مداحی و بیان احساسات مذهبی است؛ حوزهای که کارکردهای فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد، اما با منطق پیچیده و چندلایهای سیاست خارجی قابل مقایسه نیست. این تفاوت تنها میان دو فرد نیست، بلکه تفاوت میان دو نوع مواجهه با جهان است؛ یکی مبتنی بر دانش، تحلیل و تجربه، و دیگری متکی بر هیجان، خطابه و ادبیات احساسی. در همین چارچوب، برخی واکنشها به اظهارات محمدجواد ظریف نشاندهنده غلبه هیجان بر تحلیل است. برای مثال، سعید حدادیان در یکی از اظهارات خود اعلام کرد که ظریف سه روز فرصت دارد تا اعلام کند «غلط کردم». این نوع بیان، یادآور رفتارهای دونالد ترامپ در دوران ریاستجمهوری اوست که برای ایران مهلت تعیین میکرد و در نتیجه اقداماتش باعث ریختهشدن خون هموطنان میشد. چنین اظهاراتی، چه در فضای داخلی و چه در سطح بینالملل، بیشتر جنبه خطابهای و تحریک احساسات دارد تا یک تحلیل دقیق و کارشناسانه از سیاست خارجی که عرصه تصمیمهای حساس و چندبعدی است. این حوزه نه تنها به دانش نظری نیاز دارد، بلکه مستلزم شناخت دقیق مناسبات قدرت، آگاهی از رفتار بازیگران بینالمللی و توانایی مدیریت روایت در سطح جهانی است. در دنیای امروز، بسیاری از تحولات نه تنها در میدان جنگ یا پشت میز مذاکره، بلکه در عرصه «روایتسازی» شکل میگیرند. در همین راستا، برخی تحلیلها درباره پیشنهادهای دیپلماتیک اخیر محمدجواد ظریف مطرح شدهاند. بر اساس این تحلیلها، چنین پیشنهادهایی میتواند نوعی «تله روایی و حقوقی» برای آمریکا ایجاد کند؛ به این معنا که ایران با ارائه راهحلهای مشخص، خود را در جایگاهی قرار میدهد که به دنبال توافق و کاهش تنش است. در این صورت، اگر طرف مقابل مسیر تقابل را انتخاب کند، در افکار عمومی جهانی و حتی در روایت تاریخی، مسئولیت تنش متوجه او خواهد بود. این سطح از کنش در سیاست بینالملل نیازمند درک عمیق از قواعد پیچیده و گاه نانوشته آن است. سوال اساسی این است: آیا میتوان چنین بحثی را با ادبیات تهدید، برچسبزنی و تقلیل مسائل به دوگانههای ساده پاسخ داد؟ آیا میتوان یک موضوع تخصصی در سیاست خارجی را با اتهامهایی مانند «جاسوسی» یا تهدید به اقدامات خودسرانه پاسخ گفت؟ در اینجا مسئله دیگر صرفاً یک اختلافنظر سیاسی نیست، بلکه نگرانی در مورد غلبه ادبیات هیجانی بر گفتوگوی تخصصی وجود دارد. در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و تهدیدهای جدی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به انسجام داخلی و عقلانیت سیاسی نیاز دارد. دوقطبیسازی با ادبیات تند و غیرحرفهای، دقیقاً همان چیزی است که میتواند زمینه فشار خارجی را تقویت کند. شکاف در داخل، همواره فرصتی برای افزایش فشار از بیرون بوده است. از این منظر، ادبیاتی از جنس آنچه در برخی اظهارات مطرح شده، عملاً به تشدید دوقطبیسازی در جامعه دامن میزند. چنین واکنشهایی، یا ناشی از بازی در زمین دشمن است یا نتیجه درک نادرست از پیچیدگیهای سیاست خارجی؛ و هر دو میتواند برای انسجام ملی زیانبار باشد. در عین حال، باید تاکید کرد که نقد نه تنها مجاز، بلکه ضروری است. هیچ فردی، حتی در بالاترین سطوح، فراتر از نقد نیست. با این وجود، نقد با تخریب متفاوت است. نقد بر استدلال و شواهد استوار است، در حالی که تخریب متکی بر برچسب، توهین و تحریک احساسات است. اگر کسی با دیدگاههای محمدجواد ظریف مخالف است، این مخالفت باید با تحلیل و ارائه دیدگاه جایگزین بیان شود، نه با زبان تهدید و اتهام. از سوی دیگر، طرح اتهامهایی مانند «جاسوسی» یا «خیانت» اساساً در صلاحیت تریبونهای عمومی نیست؛ رسیدگی به چنین ادعاهایی وظیفه نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی است. تبدیل این مفاهیم به ابزارهای خطابهای و رسانهای، نه تنها به روشنشدن حقیقت کمک نمیکند، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی نیز دامن بزند. نکته مهم دیگر، تمایز میان «حق اظهارنظر» و «صلاحیت اظهارنظر» است. در یک جامعه، همه افراد حق دارند دیدگاه خود را بیان کنند، اما بدیهی است که وزن و اعتبار این دیدگاهها یکسان نیست. کسی که سالها در یک حوزه تخصصی فعالیت کرده، به طور طبیعی از صلاحیت بیشتری برای تحلیل و پیشنهاد برخوردار است. اگر فردی با سطح تحصیلات، تجربه و سابقهای مانند محمدجواد ظریف نتواند درباره سیاست خارجی کشور اظهارنظر کند، این سوال مطرح میشود که چه کسانی باید در این حوزه سخن بگویند؟ طرح این سوال به معنای حذف دیگران نیست، بلکه تاکید بر ضرورت احترام به تخصص و تجربه در مسائل حساس ملی است. ایران برای عبور از شرایط پیچیده کنونی، بیش از هر چیز به بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، تقویت عقلانیت در گفتار عمومی و پرهیز از رفتارهای هیجانی نیاز دارد. تریبونهای عمومی زمانی میتوانند به منافع ملی کمک کنند که به جای تشدید شکافها، در خدمت تقویت انسجام ملی قرار گیرند. در نهایت، مهمترین سوال آن است که انرژی جامعه باید صرف چه چیزی شود؛ حل چالشهای واقعی کشور یا تشدید منازعات داخلی؟ خطای استراتژیک این است که به جای تمرکز بر تهدیدهای اصلی، جامعه درگیر نزاعهای فرسایشی و بیحاصل شود
محمدجواد ظریف سعید حدادیان سیاست خارجی تخصص هیجان انسجام ملی