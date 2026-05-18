در ادامه نتایج بررسی شکایات در خصوص عدم اجرای کامل مرخصی ۱۴ روزه پدران پس از تولد فرزند، اکنون سیوپنجمین دستگاه از شکایت شامل وزارت صداوسیما نیز شده است که این اقدام باعث افزایش سوالهایی درباره طرحها و برنامههای این سازمان شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرد: مرخصی ۱۴ روزه پدران پس از تولد فرزند در بسیاری از دستگاهها بهطور کامل اجرا نمیشود و درباره صداوسیما نیز شکایتهایی در این زمینه دریافت کردهایم.
مرضیه وحیددستجردی درباره روند نامگذاری هفته ملی جمعیت اظهار کرد: امسال کار خوبی که کردیم این بود که از دیماه سال گذشته برای همه دستگاهها، مراکز، سازمانها و وزارتخانهها، برای دبیرخانههای ستاد ملی جمعیت و دبیران ستاد ملی جمعیت نامه زدیم و خواستیم برای هفت روز منتهی به ۳۰ اردیبهشت که هفته جمعیت نامگذاری میشود، پیشنهادهای خود را اعلام کنند
