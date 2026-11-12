مقامات عراق، ترکیه و پاکستان در برابر خواسته واشنگتن برای بستن مرزهای زمینی با ایران مقاومت می‌کنند و نگران فروپاشی اقتصاد مرزی و ناآرامی‌های اجتماعی هستند.

تلاش ایالات متحده آمریکا برای محدود کردن شدید تجارت زمینی با ایران با مخالفت قاطع و مقاومت فزاینده برخی کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق ، ترکیه و پاکستان ، روبه‌رو شده است. مقامات رسمی این کشورها نگران هستند که بستن مرزها به اقتصاد ملی آن‌ها آسیب جدی وارد کند و در مناطق مرزی باعث ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت آمریکا از بغداد خواسته است تمامی گذرگاه‌های مرزی با ایران را جز دو گذرگاه خاص ببندد، اما مقامات عراق ی اعلام کرده‌اند تاکنون با این درخواست موافقت نکرده‌اند.

تفاهم‌نامه دروازه آهنین و استراتژی سنتکام

کارگروه "دروازه آهنین" توسط فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام در تاریخ شانزدهم آبان ماه برای هماهنگی تلاش‌های دولت آمریکا در محدود کردن انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دومنظوره، کالاهای مشمول تحریم و درآمادهای غیرقانونی از مرزهای زمینی ایران و دریای خزرداد تشکیل شد. این کارگروه که حدود بیست نیروی نظامی و غیرنظامی دارد، در شهر تامپا در ایالت فلوریدا مستقر است. یک مقام نظامی آمریکایی به نیویورک‌تایمز اعلام کرد که این کارگروه قرار نیست خودش عملیات نظامی انجام دهد، اما ممکن است همسایگان ایران را به استفاده از نیروهای نظامی خود برای مقابله با تجارت غیرقانونی یا مشمول تحریم ترغیب کند.

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موضع‌گیری کشورهای همسایه در برابر تحریم‌ها

مقامات کشورهای همسایه نگران‌اند که مختل‌شدن تجارت معیشت ساکنان مناطق مرزی تحت تاثیر قرار دهد و به ناآرامی دامن بزند. در این راستا، عراق در هفته‌های اخیر بعضی گذرگاه‌ها را موقتا بست، اما ترکیه عمدتا حاضر نشده سیاست‌های مرزی خود را تغییر دهد. پاکستان نیز شماری از گذرگاه‌ها را به‌طور مقطعی بست، اما این اقدام را به مسائل امنیتی و اجرای فرایندهای جدید واردات نسبت داده است. این رویکرد نشان‌دهنده اولویت دادن کشورهای همسایه به ثبات اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای خود نسبت به فشارهای واشنگتن است.

واکنش‌های دیپلماتیک و اعلامیه‌های ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت که قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کویت خواهان حفظ وضعیت کنونی‌اند. به گفته او، این وضعیت شامل محاصره دریایی ایران و اجرای عملیات "دروازه آهنین" در خشکی و دریاست. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همسایگان زمینی ایران همچنان بر تداوم فعال‌های تجاری خود تاکید دارند و نگران عواقب اجتماعی بسته شدن کامل مرزها هستند.

تأثیرات اقتصادی و پیامدهای آینده

محدودیت‌های تجاری وضعیتی را ایجاد کرده که همسایگان ایران درگیر کشمکش بین وفاداری به متحدان غربی و منافع ملی خود هستند. اقتصاد مناطق مرزی این کشورها به شدت به تبادل کالا و خدمات با ایران وابسته است و قطع یا محدود کردن شدید این ارتباطات می‌تواند منجر به بیکاری گسترده و کاهش درآمد خانوارها شود. مقامات محلی در مرزها نگران‌اند که این فشارها می‌تواند باعث گسترش بازارهای غیررسمی و قاچاق شود که خود چالش‌های امنیتی جدیدی را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، هیچ توافق نهایی برای بستن کامل مرزها حاصل نشده و وضعیت فعلی همچنان با ابهامات و فشارهای متقابل همراه است.