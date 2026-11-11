یک مقام ارشد امنیتی تهران اعلام کرد که گزارش رسانه‌ها درباره دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با معاون رئیس‌جمهور تروریست آمریکا در دوحه صحت ندارد و سیاست ایران در مذاکرات هفتگانه تغییر نکرده است.

در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تهران، اظهاراتی پدیده بارها در رسانه‌های داخلی منتشر شد که به‌اشتراک حاکی از دیداری می‌باشد که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دوحه با معاون رئیس‌جمهور تروریست آمریکا برگزار کرده باشد. این خبر، به‌زودی توسط فعالیت‌های رسانه‌ای به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی چاپ و جاری شد.

تکذیب رسمی و توضیح نقش آتی مذاکرات

قبیل این مقام با انتشار بیانیه‌ای صریح، تصریح کرد که هیچ مذاکراتی در دست نیست و "سیاست و برنامه های ایران در موضوع مذاکرات تغییری نکرده است". او افزود که تا زمان ظهور اقدام عملی در چارچوب شروط هفت‌گانه "هیچ برنامه ای برای مذاکره با طرف آمریکایی مطرح نخواهد بود".

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موقف‌های مخالف و تشریح حقوق انتخابی

در پی انتشار این اعلام، سوندهای متداولی در میان تحلیلگران سیاسی ظاهر شد؛ برخی بر این باورند که عملکرد اداری شورای عالی امنیت ملی با عجله در جهت تبیین خطوط استراتژیک برای مقابله با تهدیدات احتمالی اتخاذ می‌شود. ولی مستندات تلفیقی نشان می‌دهد که این روابط در واقع شفافیت لازم برای تعیین هدایت کلیه ترفندهای اعمال فشار بر بر دوحه و ایران وجود ندارد.

نتیجه‌گیری و راهبرد آیندهٔ اشاعه‌های رسانه‌ای

مقام امنیتی مذکور حاکی از این بود که در مناسبت "دوشهٔ دو هفته‌ای" که برگذار گردانده شد تا از حملهٔ احتمالی آمریکا به ایران جلوگیری شود، باید به‌همین‌طور در نشست‌های مفاد هفت‌گانه ادامه داد. وقایع اخیر به‌ واضح‌ترین شکل در قلمرو عموم سیاسی نشان دادند که پیاده‌سازی سرنخ‌های محرک، ماجراهای واقعی ماجراهای درگیری وسایل ارتباطی در ابرتران در بر بوده است؛ در نهایت، بربه این موقعیت مهری ثبت ناکارس ارزیایی‌های فصل در مقطع دائری مخصوصی است."