مقامات رژیم صهیونیستی نگرانند از اختلاف با کاخ سفید

مقامات رژیم صهیونیستی نگرانند که اختلاف با کاخ سفید منجر به تحریم تسلیحاتی و اعمال محدودیتهای امنیتی برای این رژیم شود.
مقامات رژیم صهیونیستی نگرانند که اختلاف با کاخ سفید منجر به تحریم تسلیحاتی و اعمال محدودیتهای امنیتی برای این رژیم شود. آنها استدلال میکنند که واشنگتن به فشار خود ادامه خواهد داد و به دنبال گرفتن تعهد از نتانیاهو برای عقبنشینی یا حداقل فرمولی خواهد بود که به ترامپ اجازه دهد دستاوردی اسرائیلی - آمریکایی را در جبهه لبنان ارائه دهد.
تلاشهایی برای بهبود روابط با کاخ سفید در حال انجام است و احتمال برگزاری جلسه با ترامپ یا اعزام یک هیات ارشد به واشنگتن در حال بررسی است، گرچه تاکنون هیچ پاسخی از سوی آمریکا دریافت نشده است. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.
پس از ۴۰ روز درگیری همهجانبه، در حالی که پاسخهای قاطع نیروهای مسلح ایران در عملیاتهای مختلف از جمله سرنگونی جنگندههای پیشرفته دشمن، هدف قرار دادن ناوهای جنگی آمریکایی در آبهای جنوب و بستن تنگه هرمز، به گفته منابع نظامی، طرف مقابل را به بنبست نظامی کشانده بود، آمریکا و رژیم صهیونیستی ناچار به درخواست آتشبس و آغاز مذاکرات شدند. سرانجام در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ توافق آتشبس موقت با میانجیگری پاکستان اعلام و مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در اسلامآباد آغاز شد.
با این حال، در ادامه آمریکا و رژیم صهیونیستی این توافق آتشبس را نقض کردند و با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند. بامداد ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶)، پاکستان بهعنوان میانجی اصلی از حصول توافق صلح میان ایران و آمریکا خبر داد و در ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) تفاهمنامه اسلامآباد توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان پایان یافته و محاصره دریایی علیه ایران نیز بهطور کامل خاتمه یافته است. تحلیلگران نظامی معتقدند آنچه آمریکا را به پای میز مذاکره کشاند، ناتوانی در برابر پاسخهای قاطع و غافلگیرکننده نیروهای مسلح ایران بود؛ موضوعی که به باور آنان نشان داد هیچ تجاوزی بدون پاسخ پشیمانکننده نخواهد ماند
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