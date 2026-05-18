براساس گزارشهای منتشر شده، «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور در جمع خبرنگاران، اطلاعات مفیدی در خصوص دستگیریهای دهه هشتاد در خصوص عناصر مرتبط با دشمن، ادامهی روند شناسایی و دستگیری آنها، و اقدامات به عمل آمده برای مقابله با اغتشاشگران عنوان کرد. همچنین، با اشاره به همین اقدامات، FIBI نیز در ادامه تحلیل در خصوص دستگیری سارقان در دوران جنگ، اطلاعات مفیدی در مورد تعداد افرادی که با شلیک پلیس درگیر شدهاند و یا شدهاند، و تعداد اسلحههایی که از آنها کشف و ضبط شده است، ارائه کرد.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به برخورد مستمر پلیس با عناصر مرتبط با دشمن گفت: از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون بیش از ۶۵۰۰ نفر از وطنفروشان و جاسوسان دستگیر شدهاند.
سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور اظهار داشت: روند شناسایی و دستگیری عناصر مرتبط با دشمن همچنان ادامه دارد و پلیس در حوزه مقابله با اغتشاشگران نیز اقدامات خود را متوقف نکرده است. وی افزود: در حوزه اغتشاشگران دیماه که در واقع سربازان وطنفروش دشمن بودند، هیچگونه رهاسازی انجام نشده و همچنان در حال شناسایی و دستگیری این افراد هستیم.
فرمانده کل فراجا همچنین با اشاره به عملکرد پلیس در برخورد با سارقان در دوران جنگ گفت: به مردم قول داده بودیم که در دوره جنگ با سارقان مماشات نکنیم و امروز مردم عزیز ما بدانند که تاکنون ۱۶۶ نفر از سارقان مسلح و سارقان حرفهای که در برابر پلیس مقاومت کرده بودند، با شلیک پلیس زمینگیر و دستگیر شدهاند. سردار رادان ادامه داد: در جریان این عملیاتها، تعدادی از این افراد نیز کشته شدند و بیش از ۱۰۰ قبضه سلاح از آنان کشف و ضبط شده است.
وی تأکید کرد: این روند همچنان ادامه دارد و ما به مردم عزیزمان قول میدهیم همانگونه که در میدان حضور داریم، میدان امنیت عمومی و بخشی از امنیت داخلی را رها نخواهیم کرد و در کنار مردم خواهیم ماند
