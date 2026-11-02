معاون ثبتی از راه‌اندازی خدمات جدید شامل بازداشت تلفن، استعلام چک و شناسایی سهام در سامانه اجرای اسناد رسمی خبر داد تا فرآیند وصول مطالبات هوشمند و سریع شود.

سامانه اجرای اسناد رسمی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و ثبتی، مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید را به منظور تسریع در وصول مطالبات و کاهش خطاهای انسانی معرفی کرده است. این خدمات نوین که با هدف حذف مکاتبات کاغذی و افزایش سرعت عملیات اجرایی طراحی شده‌اند، شامل بازداشت تلفن همراه ، استعلام چک‌های صیادی، بازیابی اطلاعات اسناد ازدواج و شناسایی دارایی‌های بورسی می‌شود.

تسریع بازداشت تلفن همراه به جای مکاتبات کاغذی

محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، ضمن معرفی این قابلیت‌ها، به شرح مزایای خدمت بازداشت و رفع بازداشت تلفن همراه پرداخت. پیش از این، درخواست بازداشت خط موبایل از طریق نامه‌نگاری فیزیکی به شرکت اپراتور ارسال می‌شد و پاسخ آن نیز به‌صورت کاغذی به اداره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازمی‌گشت. این فرآیند قدیمی گاهی تا دو هفته به طول می‌انجامید و ریسک بالایی داشت.

Also read مراقب یا وحشت‌زده؟ چرا و چگونه افرادی در گوشه و کنار دنیا آماده بحران می‌شوند

طاهریان توضیح داد که در آن بازه زمانی طولانی، خطر فرار از دین و واگذاری خط تلفن به اشخاص ثالث وجود داشت. با پیاده‌سازی خدمت جدید، تمامی مکاتبات به‌صورت مکانیزه انجام شده و زمان دریافت پاسخ به حدود بیست و چهار ساعت کاهش یافته است. این تغییر سرعت عملیات اجرایی را به شکل چشمگیری افزایش داده و فرصت جابه‌جایی یا انتقال دارایی توسط بدهکار را از بین می‌برد.

استعلام اصالت چک و شناسایی آخرین دارنده

یکی دیگر از دستاوردهای مهم این سامانه، پیاده‌سازی خدمت برخط استعلام چک‌های صیادی است. با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز شامل شماره چک و رمز مربوطه، محتوای چک در سامانه فراخوانی می‌شود. اصالت سند همراه با وضعیت گواهی عدم پرداخت یا برگشت خوردن چک، به صورت آنی کنترل و راستی‌آزمایی می‌گردد.

با توجه به اینکه چک‌های صیادی قابلیت گردش و واگذاری میان افراد مختلف را دارند، این سامانه آخرین زنجیره نقل و انتقال و آخرین دارنده چک را شناسایی می‌کند. این امکان موجب می‌شود صدور اجراییه صرفا به نام شخص دارای چک انجام شده و از بروز خطاهای حقوقی جلوگیری شود. این دقیق‌سازی فرآیند، امنیت حقوقی طلبکاران را تضمین می‌کند.

دسترسی آنلاین به اسناد ازدواج و مهریه

در راستای تسهیل پرونده‌های اجرای مهریه و اسناد رسمی، قابلیت بازیابی اطلاعات اسناد ازدواج نیز در سامانه فعال شده است. با ورود شماره سند ازدواج و رمز تصدیق که در اختیار دفاتر اسناد رسمی و زوجین است، اطلاعات سند از سامانه وقایع ازدواج و طلاق به صورت آنی فراخوانی می‌شود. این قابلیت نیاز به ورود دستی اطلاعات را حذف کرده و خطاهای ناشی از تایپ را به صفر می‌رساند.

دفاتر صادر کننده اجرائیه با دسترسی مستقیم به اطلاعات سند، می‌توانند از این خدمت در فرآیند اجرای مطالباتی مانند مهریه استفاده کنند. لازم به ذکر است که استفاده از این قابلیت منوط به این است که سند ازدواج دارای رمز تصدیق باشد تا صحت و اصالت اطلاعات مورد تایید قرار گیرد.

شناسایی و بازداشت دارایی‌های بورسی بدهکاران

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی از آماده‌سازی خدمت شناسایی و بازداشت دارایی‌های بورسی بدهکاران خبر داد. پیش از این، اگر بدهکار فاقد موجودی کافی در حساب‌های بانکی بود اما دارای سبد سهام، درخواست بازداشت از طریق مکاتبه با بورس انجام می‌شد و فرآیند فروش سهام به روش‌های سنتی پیگیری می‌گردید. این روند نیز زمان‌بر و پرهزینه بود.

با راه‌اندازی خدمت جدید، شناسایی سهام بورسی افراد بدهکار، درخواست فروش سهام به ارزش روز و واریز وجوه به حساب بستانکار، به صورت کاملاً برخط انجام می‌پذیرد. این قابلیت که در آستانه بهره‌برداری قرار دارد، برنامه‌ریزی شده است تا به زودی برای تحویل به این سازمان ارائه شود. سامانه اجرای اسناد رسمی در چهار حوزه مهریه، چک، اسناد بانکی و اسناد رهنی فعالیت کرده و هوشمندسازی فرآیند وصول، مهم‌ترین دستاورد آن محسوب می‌شود.