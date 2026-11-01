معرفی کنسرسیوم همکاری های مشترک اقتصاد سفید در خانه اقتصاد

کنسرسیوم همکاری های مشترک اقتصاد سفید در خانه اقتصاد معرفی شد. هدف شبکه سازی، هم افزایی صنایع و تصاحب سهم از بازار یک تریلیون دلاری بازسازی پس از بحران.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌ها و فشارهای بین‌المللی متعددی روبرو است، رویداد استراتژیکی در خانه اقتصاد برگزار شد. این گردهمایی که روز جمعه هفتم آبان ماه سال یکهزار و چهارصد و پنج میلادی به طور هماهنگ با تقویم داخلی ایران، یعنی هشتم آبان برگزار گردید، میزبان فعالان برجسته بخش خصوصی بود. محوریت این نشست بر عبور از بحران‌های موجود و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای دوران بازسازی اقتصادی کشور قرار داشت. در این رویداد مهم، کنسرسیوم همکاری‌های مشترک اقتصاد سفید به صورت رسمی رونمایی و معرفی گردید.

تغییر رویکرد خانه اقتصاد به جامعه اقتصادی

نشست با سخنان دکتر نیما الهی، دبیر کانون کارداران خانه اقتصاد و مجری مراسم آغاز شد. پس از او، امیرحسام ذنوبی، قائم‌مقام خانه اقتصاد و عضو هیئت مؤسس کنسرسیوم، به تشریح استراتژی‌های کلان پرداخت. ذنوبی از ورود به فاز جدیدی خبر داد که تمرکز آن بر ایجاد یک جامعه اقتصادی است. وی در تشریح این تغییر رویکرد استراتژیک بیان کرد که در نسل سوم به دنبال کوچک‌تر کردن خانه اقتصاد هستند تا آن را از یک مجموعه به یک جامعه تبدیل کنند.

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بازار یک تریلیون دلاری بازسازی پس از بحران

یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، تحلیل بازارهای پس از بحران و دوران بازسازی بود. ذنوبی با ارائه آمارهای جهانی از دوران پس از جنگ در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن نشان داد که چگونه اقتصادها در یک دوره سی‌ساله پس از پایان نزاع‌ها، رشدهای چهار تا هفت برابری را در تولید ناخالص داخلی تجربه می‌کنند. بر اساس برآوردهای ارائه شده در این نشست، خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌ها حدود دویست و هفتاد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

با این حال، بازار بازسازی معمولاً ابعادی بسیار بزرگ‌تر دارد. ذنوبی در این باره تأکید کرد که طبق اعداد موجود، اندازه اقتصاد بازسازی کشور پس از جنگ پنج برابر عدد خسارت‌ها است. این امر به معنای شکل‌گیری بازاری نزدیک به یک تریلیون دلار است که شامل نوسازی صنایع فرسوده، تصاحب دارایی‌های رهاشده و پروژه‌های زیر قیمت در حوزه‌هایی نظیر بنادر، خطوط هوایی و شهرهای جدید می‌شود.

مدل مالی کنسرسیوم و جذب اعضای توانمند

کنسرسیوم اقتصاد سفید با هدف‌گذاری جذب پانصد و پنجاه و پنج عضو توانمند و گلچین‌شده، مدل مالی دقیقی را طراحی کرده است. ذنوبی درباره چشم‌انداز مالی این تشکل گفت که برآورد آن‌ها در مدل پایه، که نه خوش‌بینانه است و نه محافظه‌کارانه، این است که قراردادهای کنسرسیوم در این مدت دست‌کم به سه میلیارد دلار برسد. همچنین قراردادهای سالانه آن‌ها به طور میانگین سیصد میلیون دلار خواهد بود.

بر همین اساس، پیش از اعلام رسمی آغاز به کار کنسرسیوم، هفت کارگروه تخصصی از مجموع ده کارگروه مدنظر تکمیل و سازماندهی شده‌اند. قائم‌مقام خانه اقتصاد با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌ها، تنها راه نجات و توسعه بنگاه‌های ایرانی را هم‌گرایی دانست. وی افزود که نیازهای بسیاری در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که در خود بنگاه قابل تأمین نیست و حل این مشکلات نیازمند شبکه‌سازی است.

نیما الهی و مفهوم اتاق فکر مشترک

بخش دیگری از این رویداد به آسیب‌شناسی همکاری‌های اقتصادی در ایران اختصاص داشت. دکتر نیما الهی با انتقاد از نگاه‌های فردگرایانه در میان مدیران ایرانی، بر لزوم تغییر این پارادایم تأکید کرد. وی با بیان اینکه موفقیت واقعی در گرو رشد دسته‌جمعی است، اظهار داشت که تا امروز اسم تیم‌ورک و همکاری مشترک را می‌آوردند اما در واقع با هم کار نمی‌کردند.

راهکار عملیاتی خانه اقتصاد برای حل این معضل، ایجاد بستری برای تقاطع ایده‌هاست. دکتر الهی این ابتکار را با نام اتاق فکر مشترک توصیف کرد. در این اتاق فکر، افرادی از حوزه‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند، هم‌فکری می‌کنند و تصمیم می‌گیرند پروژه‌ای را جلو ببرند که حتی به خود آن دوستان مربوط نیست. این رویکرد نویدبخش فصل جدیدی از بلوغ شرکت‌های ایرانی برای عبور از اقتصاد جزیره‌ای به سوی یک اکوسیستم یکپارچه است.

چالش‌های انرژی و فرصت‌های دانش بنیان

حوزه انرژی به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران، بخش مهمی از پنل‌های تخصصی نشست را به خود اختصاص داد. دکتر خدری، سرپرست کارگروه انرژی و پتروشیمی کنسرسیوم، با اشاره به هدررفت بالای انرژی در کشور، از الگوی نگران‌کننده‌ای پرده برداشت. وی گفت که ما دومین منابع عظیم گازی دنیا را داریم و سومین تولیدکننده گاز جهان هستیم، اما متأسفانه چهارمین مصرف‌کننده گاز جهان نیز هستیم.

وی راهکار عبور از این بحران را استفاده از ظرفیت عظیم هشتصد شرکت دانش‌بنیان شناسایی‌شده و ایجاد یک هاب انرژی جامع دانست. در تکمیل این بحث، ابوالفضل عباسی، مدیرعامل تعاونی کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یک فرصت طلایی را به صاحبان صنایع یادآور کرد. شرکت‌هایی که قرار است مالیات پرداخت کنند می‌توانند هزینه تحقیق و توسعه کارخانه خودشان را انجام دهند و مالیاتشان به حساب خودشان برگردد.

ساختار کنسرسیوم و نقش صنایع جریان ساز

ساختار کنسرسیوم اقتصاد سفید از سه حلقه اصلی زیربنایی، جریان‌ساز و توانمندساز تشکیل شده است. دکتر داوری، سرپرست کارگروه صنعت غذا و نوشیدنی، به عنوان نماینده حلقه جریان‌ساز به ایراد سخنرانی پرداخت. وی این صنایع را دارای پتانسیل بالایی برای ایجاد شغل و تحرک اقتصادی دانست. بخش‌های مختلف صنعت گردشگری، خرده‌فروشی و غذا و نوشیدنی همان‌طور که ذنوبی نیز اشاره کردند، جریان‌ساز هستند.

این کنسرسیوم که با هدف شبکه‌سازی هدفمند، هم‌افزایی صنایع مختلف و ایجاد اتاق‌های فکر مشترک شکل گرفته است، می‌خواهد سهم بزرگی از بازار عظیم بازسازی پس از بحران را تصاحب کند. این حرکت نشان‌دهنده تلاش فعالان بخش خصوصی برای ایجاد همبستگی و مقابله با چالش‌های اقتصادی از طریق اشتراک‌گذاری منابع و ایده‌ها است.