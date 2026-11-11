معرفی علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی جدید باشگاه الزورا

علیرضا منصوریان پس از جدایی از تیم الطلبه، رسماً به عنوان سرمربی جدید باشگاه عراقی الزورا معرفی شد و اولین بازی خود را مقابل تیم سابقش خواهد داشت.

علیرضا منصوریان ، مربی پیشکسوت فوتبال ایران، با عقد قرارداد رسمی با باشگاه الزورا ی عراق، فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را در لیگ ستارگان این کشور آغاز کرد. این اتفاق پس از ماه‌ها انتظار و مذاکره میان طرفین رخ داد تا منصوریان جایگزین هدایتگر قبلی شود و مسئولیت خط مقدم دفاعی و تهاجمی این تیم بزرگ عراقی را بر عهده گیرد.

انتخاب منصوریان توسط باشگاه الزورا

باشگاه الزورا در اقدامی رسمی اعلام کرد که با توجه به عملکرد قابل قبول علیرضا منصوریان در فصل گذشته، تصمیم گرفته است او را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کند. این باشگاه معتبر عراقی در بیانیه خود تأکید کرده است که حضور یک مربی باتجربه مانند منصوریان می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای سطح کیفی بازی‌های تیم داشته باشد و شانس صعود به رقابت‌های بین‌المللی را افزایش دهد.

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مسئولان باشگاه الزورا در گفتگو با رسانه‌های محلی اشاره کردند که علیرضا منصوریان نه تنها دارای تجربه کافی در مدیریت تیم‌هاست، بلکه شناخت عمیقی از ساختار فوتبال عراق دارد. این شناخت کمک می‌کند تا تاکتیک‌های آموزشی و تمرینی متناسب با شرایط لیگ ستارگان عراق طراحی شود و بازیکنان بتوانند بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.

جدایی علیرضا منصوریان از تیم الطلبه

علیرضا منصوریان پیش از پیوستن به الزورا، هدایت تیم الطلبه را در لیگ ستارگان عراق بر عهده داشت و توانست نتایج قابل قبولی را برای این تیم کسب کند. با این حال، در فصل جاری، این مربی ایرانی با مشکلات و چالش‌های متعددی در تیم الطلبه مواجه شد که مهم‌ترین آن‌ها مسائل مالی بود. همین موضوع باعث شد تا همکاری دو طرف ادامه پیدا نکند و منجر به جدایی منصوریان از این تیم شود.

رسانه‌های ورزشی عراق گزارش داده‌اند که علیرضا منصوریان پس از دیداری با مدیران باشگاه گاز شمال نیز تصمیم به ترک تیم الطلبه گرفت. این تصمیم نشان‌دهنده تمایل مربی ایرانی به یافتن محیطی پایدارتر و حمایتی‌تر برای اجرای برنامه‌های فنی خود است. جدایی منصوریان از الطلبه اگرچه ناگهانی نبود، اما پایان یک دوره موفقیت‌آمیز را رقم زد.

اولین تقابل با شاگردان سابق در الزورا

نکته جالب توجه در سفر علیرضا منصوریان به باشگاه الزورا این است که او در نخستین تجربه مربیگری خود روی نیمکت این تیم، باید مقابل تیم سابقش، یعنی الطلبه، قرار بگیرد. این تقابل حساس، نخستین آزمون واقعی منصوریان در تیم جدید محسوب می‌شود و می‌تواند سنجشی برای میزان تطبیق او با سبک بازی جدید باشگاه الزورا باشد.

مدیران باشگاه الزورا امیدوارند که حضور منصوریان باعث ایجاد انگیزه بیشتری در بازیکنان شود و این مربی با استفاده از تجربیات گذشته خود، بتواند راهکارهای موثری برای غلبه بر حریفان پیدا کند. از سوی دیگر، تیم الطلبه نیز قصد دارد با تغییرات احتمالی در ترکیب خود، پاسخ محکمی به سرمربی سابق خود بدهد و نتیجه خوبی از این بازی خاص کسب کند.

آینده فوتبال ایران در لیگ‌های منطقه‌ای

انتصاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی باشگاه الزورا، نمادی از رشد روزافزون حضور مربیان ایرانی در لیگ‌های آسیایی است. این اتفاق نشان می‌دهد که کادر فنی ایران همچنان مورد اعتماد باشگاه‌های قدرتمند منطقه قرار دارد و می‌تواند نقش موثری در توسعه فوتبال این کشورها ایفا کند. انتظار می‌رود عملکرد منصوریان در الزورا مورد توجه باشگاه‌های بیشتری قرار گیرد.

با شروع مسابقات لیگ ستارگان عراق، تمام نگاه‌ها به عملکرد علیرضا منصوریان و تیم الزورا دوخته شده است. اگر این مربی بتواند در بازی‌های ابتدایی به نتایج مثبت دست یابد، قطعاً مسیر پیش رو برای سایر مربیان ایرانی در لیگ‌های خارجی هموارتر خواهد شد و الگوی مناسبی برای نسل بعدی مربیان فراهم می‌آورد.