بررسی مشخصات فنی و ظاهری دانگ فنگ E70، خودروی برقی جدید ایران خودرو که با هدف استفاده در ناوگان تاکسیرانی و به عنوان ارزان‌ترین سدان برقی بازار ایران عرضه می‌شود. این خودرو با قابلیت پیمایش ۴۰۰ کیلومتر با یک بار شارژ، از گیربکس اتوماتیک و طراحی ساده و کاربردی بهره می‌برد. شرایط خرید نقدی و اقساطی این خودرو نیز اعلام شده است.

دانگ فنگ E70 یک خودرو ی تمام‌برقی است که با گیربکس اتوماتیک و یک بار شارژ باتری ، توانایی پیمودن ۴۰۰ کیلومتر را دارد. ایران خودرو در سال ۱۴۰۴، چندین بار قیمت این خودرو را اعلام کرد که در آخرین اعلام، افزایش قیمتی بیش از ۲ میلیون تومان نسبت به قیمت اولیه را نشان می‌داد. این خودرو سومین خودرو ی برقی است که در ایران رونمایی شده و قرار است به‌عنوان تاکسی برقی وارد ناوگان تاکسیرانی شود. قیمت دانگ فنگ E70 در فروردین ۱۴۰۴ توسط ایران خودرو ۱٬۰۰۹٬۳۹۴٬۰۰۰ تومان اعلام شد.

پس از آن، در تیرماه همان سال، قیمت جدید ۱٬۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان اعلام گردید و در نهایت در طرح پیش فروش شهریور ماه، قیمت نهایی برای خرید نقدی ۱٬۰۱۱٬۴۵۸٬۷۰۰ تومان تعیین شد. متقاضیان خرید دانگ فنگ E70 می‌توانند با شرایط نقدی و اقساطی (با استفاده از چک صیاد بنفش) اقدام به خرید نمایند. قیمت خودرو قطعی بوده و بر اساس قیمت مصوب زمان ثبت‌نام محاسبه می‌شود. این طرح از ۳ شهریور آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. برای خرید این خودرو از طریق سایت ایران خودرو به آدرس esale.ikco.ir اقدام کنید. در صفحه اصلی سایت، تصویر محصولات ایران خودرو قابل مشاهده است و تا زمان تکمیل ظرفیت، امکان خرید این خودرو وجود دارد.\دانگ فنگ E70 به عنوان ارزان‌ترین سدان برقی بازار ایران شناخته می‌شود و بیشتر برای تاکسیرانی تهران طراحی شده است. این خودرو در حال حاضر تنها در یک رنگ سفید عرضه می‌شود و از ظاهری ساده اما مدرن و هماهنگ برخوردار است. در قسمت جلویی، چراغ‌های کشیده با طراحی نسبتاً مدرن در کنار جلوپنجره بسته ویژه خودروهای برقی قرار گرفته‌اند. سپر جلو با خطوط افقی و حجم‌پردازی نسبتاً پرقدرت، حس کراس‌اور بودن را القا می‌کند، اگرچه E70 همچنان یک سدان متوسط است. در قسمت عقب، چراغ‌های سرتاسری باریک و هماهنگ با خطوط بدنه، ظاهری امروزی‌تر به خودرو می‌بخشند. پروفیل جانبی بدنه ساده است، اما خط برجسته‌ای که از گلگیر جلو تا چراغ عقب امتداد یافته، از یکنواختی می‌کاهد. رینگ‌های ۱۷ اینچی آلیاژی با طراحی ساده، متناسب با فلسفه اقتصادی خودرو انتخاب شده‌اند. این سدان با طول ۴.۶۸ متر و فاصله محوری ۲.۷ متر، ابعاد مناسبی دارد و صندوق عقب جادار ۵۰۲ لیتری‌اش، آن را به گزینه‌ای کاربردی برای خانواده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل شهری تبدیل کرده است.\از نظر فنی، دانگ فنگ E70 یک خودروی تمام‌برقی تک‌سرعته با گیربکس اتوماتیک است. موتور برقی این خودرو، ۱۴۹ اسب‌بخار قدرت و ۲۱۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند و شتاب صفر تا صد آن در ۹.۵ ثانیه ثبت می‌شود. باتری ۴۷.۵ کیلووات‌ساعتی این خودرو، امکان پیمایش حدود ۴۰۰ کیلومتر را با یک بار شارژ کامل فراهم می‌کند. این میزان مسافت، در استفاده‌های روزمره شهری، به راننده اجازه می‌دهد تا تقریباً دو روز بدون نیاز به شارژ مجدد از خودرو استفاده کند. شارژ کامل باتری در حالت عادی حدود ۸ ساعت طول می‌کشد، اما با شارژ سریع می‌توان در کمتر از ۴۰ دقیقه تا ۸۰ درصد ظرفیت باتری را بازیابی کرد. طراحی داخلی خودرو ساده بوده و بیشتر بر کارکرد تمرکز دارد تا رفاه و سرگرمی سرنشینان. صندلی‌ها با روکش پارچه‌ای پوشانده شده‌اند و سیستم تهویه مطبوع دستی است. نبود سیستم مالتی‌مدیا در این خودرو، نشان‌دهنده این است که E70 بیشتر به عنوان یک وسیله نقلیه کاربردی طراحی شده تا یک سدان خانوادگی با امکانات رفاهی بالا





دانگ فنگ E70 خودروی برقی ایران خودرو تاکسیرانی قیمت خودرو مشخصات فنی خرید اقساطی باتری

