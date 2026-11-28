بازرسی‌های مشترک در معادن بیتومین گیلانغرب نشان‌دهنده خطرات جانی برای کارگران است. شش معدن غیراستاندارد به دادستانی معرفی و دستور تعطیلی سینه‌کارها صادر شد.

سیروس حیدری ، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گیلانغرب، با تأکید بر اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار، از انجام بازرسی‌های میدانی و مشترک در معادن فعال این منطقه خبر داد. این اقدام که با همکاری رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گیلانغرب صورت گرفته است، با هدف صیانت از جان کارگران و پیشگیری از حوادث ناشی از فعالیت‌های معدنی ناایمن انجام شده است. حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا بر لزوم نظارت دقیق بر شرایط عملکردی واحدهای معدنی تأکید کرد و هشدار داد که بی‌محابا با متخلفان برخورد خواهد شد.

شرایط سخت معدن‌کاری و خطرات جانی برای نیروی انسانی

بسیاری از معادن فعال در منطقه گیلانغرب به دلیل قرارگیری در مناطق صعب‌العبور و استفاده از روش‌های حفاری غیراصولی و تونلی، الزامات ایمنی استاندارد را رعایت نمی‌کنند. وضعیت موجود در این واحدهای معدنی نشان می‌دهد که احتمال ریزش دیواره‌ها و بروز حوادث جانی شدید وجود دارد. هر یک از این معادن به‌طور میانگین دارای چهار تا پنج کارگر هستند که کار در چنین محیط‌های ناایمنی، جان آن‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و نیازمند مداخله فوری نهادهای نظارتی است.

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مواجهه قانونی با معادن فاقد استانداردهای ایمنی و بهداشتی

به منظور مقابله با این وضعیت خطرناک، شش معدن ناایمن شناسایی شده‌اند که پرونده‌های آن‌ها به مراجع قضایی معرفی گردیده است. علاوه بر این، درخواست‌های رسمی برای تعطیلی تعدادی از سینه‌کارهای فاقد استانداردهای لازم نیز به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. سیروس حیدری تصریح کرد که اولویت اصلی بازرسی‌ها، پیشگیری از حوادث معدنی و حفاظت از نیروی انسانی است و هیچ‌گونه فعالیت معدنی مغایر با قانون در این منطقه容忍 نخواهد شد و کارفرمایان ملزم به رعایت دقیق مقررات ایمنی هستند.

اهمیت اقتصادی گیلانغرب و ذخایر استراتژیک قیر طبیعی

شهرستان گیلانغرب در غرب استان کرمانشاه با داشتن بیش از ۷۲ هزار نفر جمعیت، یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور محسوب می‌شود. این منطقه دارای ۳۲ معدن فعال در زمینه استخراج زغال‌سنگ، قیر طبیعی، گچ و آهک است. نکته حائز اهمیت این است که ۷۵ درصد از ذخایر قیر طبیعی (بیتومین) کل کشور در منطقه گیلانغرب واقع شده است که اهمیت استراتژیک این معادن را دوچندان می‌کند.

تهدیدات احتمالی و ضرورت رعایت پروتکل‌های ایمنی در معادن بیتومین

فعالیت در معادن بیتومین گیلانغرب نیازمند رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی واحدها از این اصول دوری می‌کنند. خطر ریزش و حوادث جانی به دلیل عدم رعایت ایمنی، تهدیدی جدی برای کارگران است که می‌تواند منجر به جراحات یا فوت شود. نظارت مستمر و برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف، تنها راهکار عملی برای تضمین سلامت نیروی انسانی و حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه معدنی حیاتی است.

نتیجه‌گیری نهایی و چشم‌انداز آینده فعالیت‌های معدنی در گیلانغرب

اقدامات اخیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلانغرب نشان‌دهنده عزم جدی مقامات محلی برای ایمن‌سازی محیط‌های کاری است. معرفی معادن غیرایمن به دادستانی و درخواست تعطیلی سینه‌کارهای خطرناک، گام‌های نخستین در مسیر اصلاح ساختار معدن‌کاری در این منطقه است. انتظار می‌رود با تداوم این بازرسی‌ها و نظارت‌ها، وضعیت ایمنی معادن بیتومین بهبود یابد و خطرات جانی برای نیروی انسانی به حداقل ممکن کاهش یابد.