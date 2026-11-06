اسحاق هرتزوگ رئیس‌جمهور اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه ۱۷ آبان نامزد تشکیل دولت را معرفی خواهد کرد. نتیجه انتخابات نشان‌دهنده بن‌بست سیاسی و افزایش سهم احزاب عربی است.

اسحاق هرتزوگ ، رئیس‌جمهور اسرائیل، روز جمعه ۱۵ آبان در پیامی تصویری رسماً اعلام کرد که روز یکشنبه ۱۷ آبان نامزد نهایی را برای مقام نخست‌وزیری و مأموریت تشکیل دولت معرفی خواهد کرد. این تصمیم کلیدی پس از هفته‌ها مذاکرات مرده و جلسات رایزنی فشرده با تمام رهبران احزاب پیروز در انتخابات اخیر پارلمان این کشور اتخاذ شد.

خبرگزاری‌های اسرائیلی گزارش دادند که در جریان این مشاوره‌ها، ۶۶ نماینده جدید پارلمان یا کنست خواستار معرفی گادی آیزنکوت به عنوان نخست‌وزیر آینده شدند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو تنها حمایت ۴۶ نماینده از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان را در کارنامه خود دارد.

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هفت نماینده دیگر نیز صراحتاً اعلام کردند که از معرفی هرگونه نامزدی برای بالاترین مقام اجرایی کشور امتناع می‌ورزند. پیش از این، اسحاق هرتزوگ از رهبران احزاب خواسته بود تا از مطالبات حداکثری خود کوتاه بیایند و به تفاهم برسند.

تحلیل موازنه‌های قدرت در کنست

نتایج نهایی انتخابات که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، نشان داد که ائتلاف بنیامین نتانیاهو با کسب ۵۳ کرسی و ائتلاف مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت با ۴۸ کرسی، هیچ‌کدام به حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت نرسیدند.

احزاب عربی در این انتخابات موفقیت تاریخی کسب کردند و با کسب ۱۹ کرسی پارلمان، به عنوان بازیگر کلیدی در موازنه‌های سیاسی آینده و تعیین سرنوشت نخست‌وزیر جدید تبدیل شدند.

واکنش‌های سیاسی و انتقاد از گفتمان نژادپرستانه

بنیامین نتانیاهو ضمن انتقاد شدید از احزاب عربی، مدعی شد که تنها یک دولت ملی به رهبری حزب لیکود می‌تواند با تهدید اسلام رادیکال مقابله کند.

اسحاق هرتزوگ نیز در این میان، گفتمان نژادپرستانه علیه عرب‌های داخل اسرائیل را به شدت نکوهش کرده بود و تلاش داشت تا با ایجاد فضای گفتگو، بن‌بست سیاسی کشور را شکست دهد.

گام‌های بعدی برای تشکیل دولت

انتظار می‌رود قبل از معرفی رسمی نامزد در روز یکشنبه آینده، اسحاق هرتزوگ جلسه مشترکی با بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار برگزار کند.

این جلسات نهایی تعیین‌کننده مسیر سیاسی اسرائیل در ماه‌های پیش رو و نحوه شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در پارلمان خواهد بود.