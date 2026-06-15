کاظم غریبآبادی به موفقیتهای نظامی، سیاسی و دیپلماتیک ایران در چارچوب یادداشت تفاهم با ایالات متحده اشاره کرد و برنامههای آینده مذاکرات شامل رفع تحریمها، مسائل هستهای و توسعه اقتصادی را تشریح کرد.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریبآبادی، در مصاحبهای با شبکه خبر به دستاوردهای نظامی و میدانی کشور در چارچوب یادداشت تفاهم با ایالات متحده اشاره کرد و تأکید کرد که این دستاوردها در عرصه سیاسی و دیپلماتیک به رسمیت شناخته شدهاند.
او گفت که ایران با تکیه بر خون شهدا، هدایتهای مقام معظم رهبری، حمایت مردم و اقتدار نیروهای مسلح توانسته است دشمن را از دستیابی به اهداف راهبردیاش باز دارد و پیروزیهای مهمی را به دست آورد. غریبآبادی افزود که دشمن پس از شکست مواجه شد و ناچار به درخواست آتشبس و مذاکرات شد و امروزه تمام مطالبات اصلی ایران در متن تفاهم مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر بر این باور شد که اعتماد ایران نه به طرف مقابل بلکه به توان نظامی، قدرت دیپلماسی و انسجام ملی است. به همین دلیل سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر اجرای تعهدات آمریکا تعریف شده و در صورت شروع مرحله دوم مذاکرات و گفتوگوی شصت روزه، هر اقدام ایرانی بهموقع و منطبق بر اجرای تعهدات آمریکایی خواهد بود. او هشدار داد که در صورت مشاهده نقص یا تخلف، ایران اقدامات متقابل لازم را انجام میدهد.
نیروهای مسلح ایران آمادگی کامل برای پاسخ قاطع به هر اقدام رژیم صهیونیستی را دارند و این اقتدار نظامی در پیشبرد نهاییسازی متن تفاهم نقش کلیدی داشته است. غریبآبادی درباره برنامههای آینده گفت که پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس، رؤسای دو هیئت مذاکرهکننده درباره ترتیبات اجرایی و تشکیل کارگروههای مذاکراتی گفتگو خواهند کرد. او تأکید کرد که اولین گام آمریکا اجرای تعهدات فوری شامل پایان محاصره جنگ و توقف عملیاتهای نظامی علیه ایران است.
پس از راستیآزمایی این اقدامات، مذاکرات شصت روزه آغاز میشود و در چارچوبهای فنی ادامه مییابد. محورهای اصلی مذاکرات آینده شامل رفع تمام تحریمها، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مسائل هستهای و توسعه اقتصادی-اجتماعی است. غریبآبادی اظهار داشت که در مجموع بیست و چهار موضوع مهم در دستور کار قرار دارد و هر یک با دقت در گفتگوهای آتی بررسی میشود.
او از تلاشهای هیئت مذاکرهکننده، نقش مردم، نیروهای مسلح و رهبری بزرگ کشور تشکر کرد و تأکید کرد که ایران هرگز برای پایان جنگ تقاضای التماس نکرده بلکه با قدرت و بازدارندگی خود باعث شد طرف مقابل به پذیرش توقف درگیریها و ورود به مسیر مذاکره مایل شود
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