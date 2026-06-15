جودت یلماز معاون رئیس‌جمهور ترکیه در پی توافق میان آمریکا و ایران، آن را نشانه‌ای از امکان حل مشکلات از طریق دیپلماتی و تقویت ثبات منطقه‌ای دانست و خواستار اجرای مؤثر توافق بدون تأثیر خرابکارانه شد. پزشکیان اعلام کرد که تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا جمعه امضا می‌شود و ترامپ بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد.

معاون رئیس جمهور ترکیه ، جودت یلماز، در پی توافق histogram میان آمریکا و ایران، این را نشانه‌ای از امکان حل مشکلات از طریق دیپلماسی ، تقویت ثبات منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های انسانی و اقتصادی دانست.

او در شبکه اجتماعی خود نوشت: توافق میان آمریکا و ایران از نظر نشان دادن امکان حل مشکلات از طریق دیپلماسی، تقویت ثبات منطقه‌ای و جهانی و پایان دادن به هزینه‌های انسانی و اقتصادی، مایه خرسندی است. یلماز ضمن قدردانی از کشورها و رهبران دخیل در روند دیپلماتیک، خواستار تکمیل و اجرای مؤثر این توافق без آنکه تحت تأثیر اقدامات خرابکارانه یا تنش‌زایی قرار گیرد شد.

او همچنین تأکید کرد ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان به سیاست خارجی چندبعدی و فعال خود برای حمایت از صلح، ثبات و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد. در همین حال، پزشکیان، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا قرار است روز جمعه به امضا برسد. همچنین ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در اجلاس گروه 7 گفت که تمام تلاش خود را برای اطمینان از اجرای توافق ایران و آمریکا انجام خواهند داد.

عراقچی، نمایشی از دولت ایران، در گفتگوی خود با فیدان درباره حمایت‌های ترکیه در روند مذاکرات ایران و آمریکا تشکر کرد. صبیحه سنجبور، رئیس مجلس ترکیه، گفت که حفظ توافق آمریکا و ایران برای ثبات منطقه‌ای ضروری است. ترامپ نیز اعلام کرد که توافق صلح با ایران نهایی شده و تنگه هرمز در 19 ژوئن بازگشایی می‌شود





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