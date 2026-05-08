جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، دیدار کرد. در این دیدار، ونس و آل ثانی در مورد تلاش‌های میانجی‌رانه بین ایالات متحده و ایران گفت‌وگو کردند.

اکسیوس گزارش داد در شرایطی که واشینگتن در انتظار پاسخ تهران به پیش‌نویس توافق برای پایان دادن به جنگ است، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا ، جمعه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر ، دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر قطر که برای دیدار با ونس به واشینگتن سفر کرده بود، بلافاصله پس از این دیدار، پایتخت آمریکا را ترک کرد. به نوشته بیانیه وزارت خارجه قطر، ونس و آل ثانی در مورد تلاش‌های میانجی‌رانه بین ایالات متحده و ایران گفت‌وگو کردند.

در این بیانیه آمده است: «نخست‌وزیر بر ضرورت واکنش مثبت همه طرفین به تلاش‌های میانجی‌گری جاری تأکید کرد، به گونه‌ای که راه را برای پرداختن به ریشه‌های بحران از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو هموار کند و منجر به دستیابی به توافقی جامع شود که صلح پایدار را در منطقه محقق کند.





