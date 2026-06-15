معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به آخرین وضعیت ساختمانهای ناایمن پایتخت، گفت: از ۱۲۹ ساختمان بحرانی شناساییشده در سالهای گذشته، ۸۱ ساختمان ایمنسازی شدهاند و اکنون ۴۸ ساختمان از جمله تعدادی مرکز تجاری، مسکونی، درمانی و صنعتی در فهرست ساختمانهای بحرانی قرار دارند. وی با تأکید بر کاهش تعداد ساختمانهای ناایمن پایتخت، گفت: تاکنون حدود ۹۰ هزار و ۹۶ ساختمان در شهر تهران مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفتهاند که از میان ۱۲۹ ساختمان بحرانی شناساییشده در سالهای گذشته، اکنون تنها ۴۸ ساختمان در وضعیت بحرانی قرار دارند. همچنین، ۴۸ ساختمان در سطح بحرانی قرار دارند و روند ایمنسازی آنها با جدیت دنبال میشود.
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران با تشریح آخرین وضعیت ساختمانهای ناایمن پایتخت، گفت: از ۱۲۹ ساختمان بحرانی شناساییشده در سالهای گذشته، ۸۱ ساختمان ایمنسازی شدهاند و اکنون ۴۸ ساختمان از جمله تعدادی مرکز تجاری، مسکونی، درمانی و صنعتی در فهرست ساختمانهای بحرانی قرار دارند.
کامران عبدولی با تأکید بر کاهش تعداد ساختمانهای ناایمن پایتخت، گفت: تاکنون حدود ۹۰ هزار و ۹۶ ساختمان در شهر تهران مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفتهاند که از میان ۱۲۹ ساختمان بحرانی شناساییشده در سالهای گذشته، اکنون تنها ۴۸ ساختمان در وضعیت بحرانی قرار دارند. وی افزود: بخش قابل توجهی از ساختمانهای بحرانی سابق با اجرای الزامات ایمنی و اقدامات اصلاحی از فهرست ساختمانهای پرخطر خارج شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
عبدولی با اشاره به دستهبندی ساختمانها بر اساس میزان خطر اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸ ساختمان در سطح بحرانی قرار دارند. همچنین ۲۹ هزار و ۹۸۵ ساختمان در گروه ساختمانهای پرخطر و ۵۶ هزار و ۳۷۵ ساختمان در سطح خطر متوسط قرار گرفتهاند. سایر ساختمانها نیز در رده کمخطر طبقهبندی شدهاند. معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد: طی سالهای اخیر روند ایمنسازی ساختمانهای پرخطر شتاب گرفته است.
در سال ۱۴۰۱ تعداد یکهزار و ۲۲۱ ساختمان، در سال ۱۴۰۲ تعداد یکهزار و ۲۹۴ ساختمان و در سال ۱۴۰۳ نیز صدها ساختمان دیگر با رفع نواقص ایمنی از وضعیت پرخطر خارج شدند. وی با تأکید بر اهمیت ایمنی مراکز درمانی گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت، در شهر تهران ۵ هزار و ۴۹۶ مرکز درمانی شامل بیمارستان، کلینیک، آزمایشگاه، مراکز تصویربرداری و... فعالیت میکنند که از این تعداد ۱۶۵ مرکز بیمارستانی هستند.
عبدولی افزود: در حال حاضر چهار بیمارستان در فهرست مراکز درمانی بحرانی قرار دارند. بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، بیمارستان امام خمینی(ره)، بیمارستان سینا و بیمارستان شهدای یافتآباد از جمله مراکز درمانی هستند که همچنان در فهرست ساختمانهای بحرانی قرار دارند و روند ایمنسازی آنها با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به همکاری وزارت بهداشت و سازمان آتشنشانی اظهار کرد: در سه سال گذشته ۳ هزار و ۲۲۶ مرکز درمانی موفق به دریافت تأییدیه ایمنی از سازمان آتشنشانی شدهاند؛ اتفاقی که در این ابعاد در سالهای گذشته سابقه نداشته است. معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران درباره ترکیب کاربری ساختمانهای بحرانی نیز گفت: ۴۸ ساختمان باقیمانده صرفاً تجاری نیستند و در میان آنها ساختمانهای مسکونی، صنعتی، درمانی، خوابگاهی و کاربریهای مختلف دیگر نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این فهرست را ساختمانهای تجاری و مختلط تشکیل میدهند، افزود: مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، بازارچه سنتی ستارخان، مجتمع خلیج فارس ۲، مجتمع تجاری یادگار، مجتمع تجاری و پارکینگ توحید، مجتمع تجاری و مسکونی ولیعصر، مجتمع تجاری و اداری بوستان، برج نگین رضا، مجتمع ونک پارک (۵ بلوک)، پاساژ میلاد قائم، پاساژ مهستان، سرای وحید، سرای حاج ملاعلی، پاساژ رضوی، پاساژ گراند هتل، سرای باغچه (علیگوله)، سرای رشتی، پاساژ طلازاده، پاساژ علمی، بازار گل شهید محلاتی و بازار گل امام رضا(ع) در زمره ساختمانهای بحرانی شهر تهران قرار دارند.
عبدولی ادامه داد: در بخش ساختمانهای مسکونی نیز ساختمان پیروزی، مجتمعهای تاکسیرانی، مجتمع مسکونی ابوالفضل، مجتمع ۲۲ بهمن، مجتمع خاتمالانبیاء، مجتمع مسکونی ارکیده، مجتمع مسکونی رازی، مجتمع مسکونی گلستان، مجتمع مسکونی بهار، مجتمع مسکونی تجاری امین و مجتمع مسکونی ولیعصر در فهرست ساختمانهای بحرانی قرار دارند. معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران افزود: انبار خانه کارگر، شرکت پاکسان، کارخانه ارج، هلدینگ خودکفایی آزادگان و سازمان اموال تملیکی نیز به ترتیب در گروه ساختمانهای صنعتی و انباری پرخطر قرار گرفتهاند.
وی افزود: برای تسریع روند ایمنسازی، با همکاری دستگاه قضایی، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران، طرح «دوشنبههای ایمنی» راهاندازی شد. در قالب این طرح، بازدیدهای میدانی با حضور مسئولان قضایی و مدیران شهری انجام میشود و برای رفع نواقص ایمنی مهلت مشخص تعیین میشود.
عبدولی با اشاره به اینکه این طرح با توجه به شرایط جنگی متوقف شده بود، گفت: اکنون با توقف جنگ، از امروز مجدداً طرح «دوشنبههای ایمنی» آغاز شده و به سراغ ۴۸ ساختمان بحرانی خواهیم رفت. وی افزود: این ۴۸ ساختمان از طریق مراجع قضایی ملزم به ایمنسازی خواهند شد و در صورتی که ضوابط و الزامات آتشنشانی را اجرایی نکنند، این موضوع میتواند به پلمب ساختمانها منجر شود.
بر اساس گزارش سایت شهر، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران خاطرنشان کرد: بخش عمده ساختمانهای بحرانی باقیمانده، بناهای قدیمی و در حال بهرهبرداری هستند. به همین دلیل اجرای عملیات ایمنسازی در آنها پیچیدگیهای بیشتری دارد، اما پیگیریها برای تعیین تکلیف این ساختمانها با جدیت ادامه دارد
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