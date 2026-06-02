محمدرضا عارف در دیدار با مدیران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، بر نقش کلیدی نخبگان در جنگ نرم تأکید کرد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه پیشرفتهای محسوسی در علم و فناوری داشتیم که در جنگ رمضان نمایان شد و امروز توان فناوری کشور قابل مقایسه با گذشته نیست. وی آموزش و پرورش را اولویت اول کشور دانست و بر کشف استعدادهای مناطق محروم تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهوری در دیدار با مدیران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناوری کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد که این دستاوردها در جنگ رمضان بهوضوح قابل مشاهده بود و حتی توانایی امروز ایران در حوزه فناوری با آخرین روز آن جنگ قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت کشور است، اظهار داشت: از ابتدای فعالیت این دغدغه را داشتیم که دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان به گونهای تربیت شوند که بدانند کشور باید از تواناییهای آنان بهرهمند شود، نه اینکه خود را برتر از سایر دانشآموزان بدانند. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در این نشست که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان آموزشی برگزار شد، بر نقش کلیدی نخبگان و جوانان دانشمند در جنگ نرم تأکید کرد و گفت: افسران جنگ نرم، افراد نظامی نیستند، بلکه جوانان دانشمند و نخبگان هستند که با تکیه بر علم و فناوری، از منافع ملی دفاع میکنند.
وی افزود: نیروی انسانی مزیت اصلی کشور ماست و باید از این ظرفیت برای دستیابی به جایگاه اول منطقهای در زمینه علم و فناوری بهره ببریم. عارف با اشاره به تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تصریح کرد: خود دشمن اعتراف دارد که شرایط ایران پس از این جنگها کاملاً تغییر کرده است. این تغییر شرایط، مسئولیت افسران جنگ نرم را بیشتر میکند، زیرا باید متفاوت از گذشته فکر کنند.
وی با انتقاد از اولویتبندیهای نادرست در کشور، گفت: نباید بخشهای فرهنگی و آموزشی را در اولویت چندم قرار داد، بلکه آموزش و پرورش باید در اولویت اول کشور باشد. سرمایهگذاری در آموزش و پرورش و آموزش عالی برای دستیابی به جهش علمی کشور ضروری است.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر تربیت دانشجویان نخبه به گونهای که حتی در صورت مهاجرت، هویت ایرانی و اسلامی خود را حفظ کرده و ارتباط خود را با مراکز علمی کشور قطع نکنند، اظهار داشت: این دانشجویان باید دستاوردهای علمی خود را در اختیار دانشجویان و استادان داخل کشور قرار دهند تا چرخه علم و فناوری کشور تقویت شود. وی همچنین بر لزوم کشف استعدادهای درخشان در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: در این مناطق استعدادهای فراوانی وجود دارد که باید شناسایی و برای پرورش فکری آنان سرمایهگذاری شود.
هدف نهایی ما تحقق منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی یعنی دستیابی به جهش علمی، کسب جایگاه اول منطقهای در علم و فناوری و سپس رسیدن به مرجعیت علمی در دنیاست. عارف در ادامه با اشاره به شرایط جدید ایران پس از جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: ایران باید به کشورهای منطقه و حوزه تمدنی خود توجه ویژهای داشته باشد و به عنوان برادر بزرگتر، دستاوردهای علمی و فناوری خود را در اختیار آنان قرار دهد.
وی همچنین از تیم مذاکرهکننده کشور که با شجاعت و تدبیر از منافع ملی دفاع میکند، تقدیر کرد. در حاشیه این نشست، مباحثی پیرامون جزئیات کشف جسد یک دانشمند آزمایشگاه هستهای آمریکا و همچنین آغاز ثبتنام مصاحبه بدون آزمون دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد. همچنین خبر مهمی درباره پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در خردادماه اعلام گردید و مقایسهای بین دستگاه کاتر پلاتر و دستگاه برش لیزر از نظر فناوری و کارایی در کارگاهها انجام شد.
این رویدادها نشاندهنده توجه گسترده به موضوعات علمی، فناوری و رفاهی در کشور است. معاون اول رئیسجمهوری در پایان بر اهمیت همکاری بین نهادهای آموزشی و پژوهشی برای پیشبرد اهداف ملی تأکید کرد و گفت: تنها با اتکا به علم و فناوری میتوانیم در عصر اطلاعات و فناوریهای نوین، جایگاه شایسته خود را در منطقه و جهان تثبیت کنیم.
وی از مدیران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان خواست تا با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان را فراهم آورند و آنان را برای نقشآفرینی در عرصههای مختلف علمی و فناوری آماده سازند
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