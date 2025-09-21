دیوید لمی، معاون نخستوزیر انگلیس، در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی بریتانیا، توضیحاتی ارائه داد و بر اهمیت راهحل دو دولتی تأکید کرد. وی همچنین به مسائل مربوط به آتشبس، اسرا و وضعیت کرانه باختری اشاره نمود.
به گزارش مشرق، دیوید لمی ، معاون نخستوزیر انگلیس و وزیر امور خارجه پیشین، در اظهاراتی پیرامون به رسمیت شناختن قریبالوقوع یک کشور فلسطین ی توسط لندن، اعلام کرد که این اقدام به معنای ایجاد «یک شبه» کشور فلسطین نیست. وی در مصاحبهای با شبکه اسکای نیوز، ضمن تأیید برنامههای کر استارمر، نخستوزیر انگلیس ، برای اعلام تصمیم در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین در روز یکشنبه، تصریح کرد که این گام با هدف حفظ چشمانداز راهحل دو دولتی برداشته میشود.
لمی با تأکید بر اینکه راهحل دو دولتی تنها چشمانداز صلح در منطقه است، اظهار داشت که دولت بریتانیا به همراه دیگر کشورها، مشتاق حفظ این راهحل است. وی همچنین خواستار آزادی اسرای صهیونیست باقیمانده در غزه شد و در اظهاراتی مداخلهجویانه، نقش حماس در حکومت آینده را رد کرد. لمی همچنین بر ضرورت اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد و افزود که احتمال آتشبس در غزه در آینده نزدیک در حال کاهش است، بهویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در قطر. وی توسعه شهرکسازیها در کرانه باختری را در تضاد با شرایط لازم برای جلوگیری از به رسمیت شناختن کشور فلسطین دانست و فروپاشی آتشبس را در شرایط کنونی پیشبینی کرد. لمی در پاسخ به این سوال که چگونه انگلیس کشوری را که هنوز وجود ندارد به رسمیت میشناسد، توضیح داد که این اقدام بخشی از یک فرآیند صلح است و مرزهای کشور فلسطین باید طبق مرزهای سال 1967 و با پایتختی قدس شرقی تعیین شود.\معاون نخستوزیر انگلیس، در ادامه سخنان خود، بر اهمیت حفظ راهحل دو دولتی به عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید کرد. وی با اشاره به چالشهای پیش روی این راهحل، از جمله ادامه درگیریها و موانع موجود در مذاکرات صلح، بر ضرورت تلاشهای بینالمللی برای حمایت از این فرآیند تأکید نمود. لمی همچنین به نقش کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی در تسهیل این فرآیند اشاره کرد و خواستار ایفای نقش فعالتری از سوی آنها شد. وی با اشاره به اهمیت اعتماد متقابل بین طرفین درگیر، بر لزوم اتخاذ گامهای اعتمادساز از سوی هر دو طرف تأکید نمود و بر ضرورت توقف اقدامات تحریکآمیز که میتواند به تضعیف فرآیند صلح منجر شود، اشاره کرد. لمی همچنین به پیچیدگیهای موجود در مسئله آوارگان فلسطینی و نیاز به رسیدگی به این موضوع در چارچوب راهحل دو دولتی اشاره کرد. وی با تأکید بر اهمیت حقوق بشر و عدالت، خواستار رسیدگی به مطالبات و نیازهای مردم فلسطین شد و بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای زندگی آبرومندانه آنها تأکید کرد. لمی همچنین بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در ایجاد نسلی صلحطلب و آگاه تأکید کرد و خواستار حمایت از برنامههای آموزشی و فرهنگی در فلسطین شد.\در بخش دیگری از سخنان خود، دیوید لمی به انتقاد از سیاستهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و غزه پرداخت. وی با اشاره به توسعه شهرکسازیها و محاصره غزه، این اقدامات را مانعی بر سر راه صلح دانست و خواستار توقف آنها شد. لمی همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، این رژیم را به پذیرش راهحل دو دولتی وادار کند. وی با اشاره به وضعیت انسانی در غزه و نیاز مبرم به کمکهای بشردوستانه، خواستار افزایش کمکهای بینالمللی به مردم فلسطین شد. لمی همچنین به نقش گروههای تندرو در منطقه اشاره کرد و بر ضرورت مقابله با تروریسم و افراطگرایی تأکید نمود. وی با اشاره به اهمیت همکاریهای امنیتی بینالمللی، خواستار تلاشهای مشترک برای مبارزه با تروریسم در منطقه شد. لمی در پایان سخنان خود، بر تعهد دولت بریتانیا به حمایت از راهحل دو دولتی و تلاش برای برقراری صلح پایدار در منطقه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این تلاشها به نتیجه برسد و مردم فلسطین و اسرائیل بتوانند در صلح و امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند. وی همچنین بر اهمیت گفتوگو و مذاکره به عنوان تنها راه حل منازعات در منطقه تأکید کرد
