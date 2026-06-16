جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره نحوه پوشش برخی رسانه‌های آمریکایی درباره تفاهم‌نامه واشنگتن با جمهوری اسلامی، گفت این ادعاها «تبلیغات سپاه پاسداران» است و هیچ پایه‌ای در متن توافق مذاکره‌شده ندارد. ونس همچنین تأکید کرد که این توافق به نفع مردم آمریکا است و جمهوری اسلامی «حتی یک دلار» دریافت نخواهد کرد، مگر آن که رفتار خود را تغییر دهد.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد در گفت‌وگو با شان هنیتی در شبکه فاکس‌نیوز، از نحوه پوشش برخی رسانه‌های آمریکایی درباره تفاهم‌نامه واشنگتن با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت این ادعاها « تبلیغات سپاه پاسداران » است و هیچ پایه‌ای در متن توافق مذاکره‌شده ندارد.

ونس گفت آنچه او را آزار می‌دهد این است که برخی رسانه‌های آمریکایی «نکات تبلیغاتی» جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهند؛ در حالی که این ادعاها نه با متن توافق همخوانی دارد و نه با واقعیت. او تأکید کرد که این توافق به نفع مردم آمریکا است و جمهوری اسلامی «حتی یک دلار» دریافت نخواهد کرد، مگر آن که رفتار خود را تغییر دهد.

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم ایران در هیچ مرحله‌ای پولی از مالیات‌دهندگان آمریکایی دریافت خواهد کرد، گفت: «نه؛ هرگز. » او تأکید کرد که هیچ پولی از منابع مالیات‌دهندگان آمریکایی به حکومت ایران پرداخت نمی‌شود و آن چه مطرح است، امکان بهره‌مندی اقتصادی ایران از کاهش تحریم‌ها و بازگشت به اقتصاد جهانی است. آقای ونس افزود که این منافع اقتصادی، «پول آمریکا» نیست، بلکه می‌تواند نتیجه رونق اقتصادی ناشی از کاهش فشار تحریم‌ها باشد.

او گفت پیام دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، به جمهوری اسلامی این بوده است که واشنگتن خواهان موفقیت ایران است، اما رژیم ایران برای رسیدن به این هدف باید از تهدید هسته‌ای و تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بردارد. به گفته آقای ونس، اگر جمهوری اسلامی از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بردارد، ایالات متحده آماده خواهد بود رابطه‌ای بسیار بهتر با ایران داشته باشد.

او بار دیگر تأکید کرد که هدف اصلی این توافق، جلوگیری دائمی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. ساعتی پیش از گفت‌و‌گو با فاکس نیوز، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد با انتشار پیامی ویدیویی درباره یاداشت تفاهم‌ تازه آمریکا با جمهوری اسلامی گفت این توافق «تنگه هرمز را بلافاصله باز می‌کند» و تضمین می‌کند که رژیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

پیشتر نیز پرزیدنت ترامپ شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت ‌سوشال تصریح کرد که جمهوری اسلامی پذیرفته است «هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. » پرزیدنت ترامپ همچنین برخی گزارش‌های منتشرشده درباره پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار توسط آمریکا به جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را «خبر جعلی» خواند. پرزیدنت ترامپ روز یکشنبه ۲۵ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از کامل شدن توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

استقبال محتاطانه کشورهای عربی از توافق آمریکا با جمهوری اسلامی؛ ابهام درباره ایران آیندهواکنش‌های جهانی به اعلام تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی؛ استقبال محتاطانه، نگرانی‌های امنیتی، و ابهام درباره اجرای تواف





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

توافق آمریکا با جمهوری اسلامی تبلیغات سپاه پاسداران هیچ پایه در متن توافق نفع مردم آمریکا هیچ پولی از منابع مالیات‌دهندگان آمریکایی به ح امکان بهره‌مندی اقتصادی ایران از کاهش تحریم‌ها پول آمریکا هدف اصلی این توافق، جلوگیری دائمی از دستیابی ج تنگه هرمز را بلافاصله باز می‌کند هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت

United States Latest News, United States Headlines