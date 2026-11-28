معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مداخله در اجرای مجوزهای هنری مشهد را مغایر با سند ملی موسیقی دانست و حقوق هنرمندان را متوقف ناپذیر عنوان کرد.

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مداخله در برگزاری رویدادهای هنری دارای مجوز را مغایر با مفاد و روح سند ملی موسیقی کشور دانست. این نهاد اعلام کرد که این اقدام برخلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ‌شده به امضای رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی است. بی‌تردید صیانت از جایگاه معنوی و مذهبی مشهد مقدس و احترام به شأن و منزلت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع)، دغدغه‌ای محترم و مشترک است.

اعتراض وزارت ارشاد به توقف مجوزهای مشهد

بنابر اعلام روابط‌ عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بار دیگر داستان کهنه برگزاری نشدن رویدادهای هنری دارای مجوز رسمی در مشهد سر باز کرده است. این مسئله پرسش جدی را در میان مردم فرهنگ‌دوست و هنردوست این شهر برانگیخته که قانون و مجوزهای رسمی کشور تا چه اندازه از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردارند. این بخش صریحاً بیان می‌کند که عدم اجرای مجوزها نقض قانون است.

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حاشیه امن قانون در مقابل مداخلات غیررسمی

تحقق دغدغه‌های مذهبی باید در چارچوب قانون، از مسیرهای رسمی و بر اساس مسئولیت‌های تعریف‌شده نهادهای قانونی دنبال شود. احترام به هویت مذهبی یک شهر، نه در تعارض با حقوق فرهنگی شهروندان است و نه می‌تواند مستمسکی برای نادیده گرفتن ضوابط و مجوزهای قانونی کشور باشد. این موضع نشان می‌دهد که هیچ نهادی حق سلب مجوز رسمی را ندارد.

سند ملی موسیقی و ابلاغیه آیت‌الله رئیسی

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مداخله در برگزاری رویدادهای هنری دارای مجوز را مغایر با مفاد و روح سند ملی موسیقی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ‌شده به امضای رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، می‌داند. این نهاد، آن را خدشه‌ای جدی به اعتبار تصمیمات رسمی و سازوکارهای قانونی نظام اجرایی کشور تلقی می‌کند. بدیهی است هیچ استان، منطقه یا نهادی نمی‌تواند خود را تابع قواعدی متفاوت از قوانین و سیاست‌های مصوب ملی بداند.

مسیرهای قانونی حل اختلاف و حقوق هنرمندان

اگر در فرایند صدور یا اجرای مجوزی ابهام یا اشکالی وجود دارد، رسیدگی به آن باید از مجاری قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح صورت گیرد. ممانعت از اجرای تصمیمات رسمی و ایجاد رویه‌های خارج از چارچوب قانون، مورد تأیید این معاونت نیست. معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر موضع قانونی خود در دفاع از حقوق هنرمندان، مخاطبان فرهنگ و هنر و ضرورت اجرای مجوزهای صادرشده در سراسر کشور تأکید می‌کند. این نهاد موضوع را با جدیت از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد و تضمین می‌کند که مجوزهای رسمی باید اجرا شوند.