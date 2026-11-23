علی زینی‌وند تأکید کرد که دولت مطالبات قانونی و صنفی مردم از جمله بازنشستگان را به رسمیت می‌شناسد و مسئولان موظف به تفکیک اعتراضات مسالمت‌آمیز از اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت کشور هستند.

علی زینی‌وند ، معاون سیاسی وزیر کشور، با بیان اینکه دولت تجمعات مربوط به مطالبات قانونی مردم را به رسمیت می‌شناسد، بر آمادگی دستگاه‌های حاکمیتی برای شنیدن صدای شهروندان تأکید کرد. وی معتقد است که شهروندان و گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان و سایر اقشار اجتماعی حق دارند تا مطالبات صنفی ، معیشتی و اجتماعی خود را به طور شفاف و قانونی مطرح نمایند.

تمایز میان اعتراضات مسالمت‌آمیز و امنیت

معاون سیاسی وزیر کشور با توضیح سیاست‌های وزارت کشور تصریح کرد که این نهاد میان اعتراضات و تجمعاتی که ناشی از مطالبات صنفی و معیشتی مردم است با اقدامات سازمان‌یافته‌ای که انسجام و امنیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تفاوت قائل است. بر این اساس، دستگاه‌های مسئول تلاش می‌کنند این موارد را از یکدیگر تفکیک کنند تا مطالبات قانونی مردم شنیده شود و در عین حال با اقداماتی که با هدف برهم زدن انسجام کشور سازماندهی می‌شوند، برخورد و آن‌ها را کنترل کنند.

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نقش تشکل‌های کارگری در پیگیری مطالبات

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره تصمیمات اتخاذشده در نشست با تشکل‌های کارگری و درباره برگزاری تجمعات کارگری، با اشاره به شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان اظهار کرد که این اقشار به‌ویژه بازنشستگان کارگری، از جمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند. وی افزود تورم موجب شده است حقوق این افراد کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را ندهد و برخی کارگران هم شغل خود را از دست داده‌اند، بنابراین طبیعی است که این اقشار مطالباتی داشته باشند.

برنامه‌های دولت برای گفت‌وگو با مردم

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده با تشکل‌های کارگری افزود که در دیدار با تشکل‌های کارگری مقرر شد با تشکل‌های سراسری کشور گفت‌وگو شود تا مطالبات این اقشار در شرایط جنگی از طریق تشکل‌ها منتقل و با نهایت دقت پیگیری شود. وی با بیان اینکه دولت برای شنیدن مطالبات و نارضایتی‌های مردم آمادگی دارد، یادآور شد که اگرچه قانون تجمعات را نتوانستیم با توجه به این شرایط به نتیجه برسانیم و در دستور کار مجلس است اما دولت گوش بسیار شنوایی برای شنیدن مطالبات مردم دارد.

هشدار درباره سوءاستفاده از مطالبات قانونی

این مقام مسئول تأکید کرد که اگر در جایی تجمعی برگزار می‌شود که مطالبات صنفی برحقی هم است با این حال، لازم است مراقبت شود که این مطالبات مورد سوءاستفاده و از سوی دیگران مورد تعرض یا مصادره قرار نگیرد. این موضوعات از جمله محورهایی بود که در گفت‌وگو با تشکل‌های کارگری مورد بحث قرار گرفت و دولت معتقد است شنیدن نظرات مردم به نفع خود دولت است تا بتواند بداند مردم از چه مسائلی ناراضی هستند و چه مطالباتی دارند.

ارزیابی وضعیت معیشتی و آینده تجمعات

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر شناسایی ریشه‌های نارضایتی‌های معیشتی و تلاش برای حل آن‌ها از طریق دیالوگ است. معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر تفاوت قائل شدن میان فشارهای مشروع اجتماعی و تهدیدات امنیتی، خواستار نظارت دقیق‌تر بر روند برگزاری تجمعات شد تا ضمن حفظ آرامش عمومی، حقوق شهروندی افراد به‌ویژه کارگران و بازنشستگان به طور کامل رعایت گردد.