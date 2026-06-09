جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در مصاحبهای با شبکه «فاکس نیوز» اعلام کرد که آمریکا و اسرائیل در موضوع ایران دارای منافع مشترکی هستند، اما در برخی موارد منافع دو طرف از یکدیگر جدا میشود. وی همچنین تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا در قبال ایران، جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای است حتی اگر این رویکرد لزوماً با اهداف و اولویتهای اسرائیل همسو نباشد.
معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که اگرچه واشنگتن و تلآویو در قبال ایران دارای منافع مشترک هستند، اما در برخی موارد نیز اختلاف منافع وجود دارد و اولویت آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» اظهار داشت که آمریکا و اسرائیل در موضوع ایران دارای منافع مشترکی هستند، اما در برخی موارد منافع دو طرف از یکدیگر جدا میشود. وی با اشاره به سیاست دولت دونالد ترامپ گفت که هدف اصلی آمریکا در قبال ایران، جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای است حتی اگر این رویکرد لزوماً با اهداف و اولویتهای اسرائیل همسو نباشد.
ونس همچنین تأکید کرد که طی حدود یکونیم سال گذشته، زمینه لازم برای دستیابی به یک توافق بلندمدت هستهای با ایران فراهم شده و واشنگتن این مسیر را در راستای منافع ملی خود ارزیابی میکند. دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داده است در صورت تبدیل درگیریهای متقابل به جنگ منطقهای، اسرائیل ممکن است در برابر ایران تنها بماند.
مسئول وزارت بهداشت غزه: بیش از 17 هزار بیمار در انتظار اعزام برای درمان در خارج هستندفیدان در نشست سران روند همکاری جنوب شرق اروپا در صوفیه شرکت میکن
آمریکا و اسرائیل منابع مشترک اختلاف منافع پیشی گرفتن آمریکا در جلوگیری از دستیابی ایران توافق هستهای با ایران