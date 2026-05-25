معاون آموزش ابتدایی پایتخت: زمان پایان آموزش مدارس ابتدایی پایتخت تا آخر هفته جاری

راحله محمدی معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش شهر تهران زمان پایان آموزش مدارس ابتدایی پایتخت را تا آخر هفته جاری اعلام کرد. وی ادامه داد: هر سال دوره ابتدایی تا پایان اردیبهشت ادامه داشت که امسال بر اساس بخشنامه آموزشوپرورش، یک هفته به زمان آموزش اضافه شد و تا پایان این هفته آموزش در مدارس برقرار است.
وی ادامه داد: هر سال دوره ابتدایی تا پایان اردیبهشت ادامه داشت که امسال بر اساس بخشنامه آموزشوپرورش، یک هفته به زمان آموزش اضافه شد و تا پایان این هفته آموزش در مدارس برقرار است. محمدی با بیان اینکه بر آموزشها نظارت داریم، افزود: ثبت ارزشیابی توصیفی و کیفی در سامانه توسط معلم نیز از ۹ خرداد آغاز میشود.
پیش از این هم رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد که آموزشها تا ۵ خرداد ادامه دارد و اگر معلمی نیاز به کلاس جبرانی داشت میتواند در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز کلاس برگزار کند.
