معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه: فرماندهان جایگزین در لایه های مختلف آماده انجام فرامین رهبر معظم انقلاب و دفاع از کشور هستند

سردار حسین معروفی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در حاشیه مراسم سالگرد شهید باقری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهید باقری یک فرد فرهیخته و ولایتمدار بودند که موجب بهبود دیپلماسی دفاعی و توان رزمی نیروهای مسلح شدند. وی افزود: اگرچه ما فرماندهانی را در نیروهای مسلح از دست دادیم اما فرماندهان جایگزین در لایه های مختلف آماده انجام فرامین رهبر معظم انقلاب و دفاع از کشور هستند.
سردار حسین معروفی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در حاشیه مراسم سالگرد شهید باقری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهید باقری یک فرد فرهیخته و ولایتمدار بودند که موجب بهبود دیپلماسی دفاعی و توان رزمی نیروهای مسلح شدند.
وی افزود: اگرچه ما فرماندهانی را در نیروهای مسلح از دست دادیم اما فرماندهان جایگزین در لایه های مختلف آماده انجام فرامین رهبر معظم انقلاب و دفاع از کشور هستند. سردار معروفی تاکید کرد: در جنگ تحمیلی سوم برخی از فرماندهان ارشد ما به شهادت رسیدند، اما مشاهده کردید که در انجام ماموریتها خللی ایجاد نشد و با قدرت در مقابل دشمنان ایستادیم.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه گفت: اگر امروز ما دارای عزت و بزرگی هستیم به دلیل وجود فرماندهانی است که با از خود گذشتگی در میدان حضور دارند و از کشور دفاع می کنند. وی با اشاره به پیام عملیات نصر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: عملیات نصر یک پیام مهم داشت و این بود که ایران در مقابل تهدیدات کوتاه نخواهد آمد و با دشمنان و زورگویان مقابله خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ما هوشمند، هوشیار، به روز و آمادهاند و در مقابل تهدید دشمنان خواهند ایستاد
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