معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره وضعیت امنیتی کشور پس از حملات دشمن به مراکز انتظامی و وضعیت مرزها

علیاکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید «علی لاریجانی و فرزند شهیدش» که روز جمعه برگزار شد، درباره وضعیت امنیتی کشور گفت: وضعیت از هر جهت خوب است. ما در طول جنگ رمضان و با توجه به حضور نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانهای عزیزمان و مرزنشینهای خوبی که داریم، اکنون وضعیت نسبت به قبل از زمان جنگ بهتر است و امنیت کامل برقرار است.
پورچمشیدیان با اشاره به محاصره دریایی دشمن گفت: در بحث تبادلات و صادرات و واردات از مرزها، الحمدالله همه گمرکات و همه مرزهای زمین و دریایی فعال هستند و با جدیت کار میکنند. این مقام مسئول در وزارت کشور خاطرنشان کرد: انشالله محاصره دشمن هیچ تاثیری ندارد و همه آنچه که مردم نیاز دارند وارد کشور شود و همه آنچه باید صادر شود در حال انجام است و مشکلی نیست.
وی درباره وضعیت امنیتی در کشور پس از حملات دشمن به مراکز انتظامی گفت: کلانتری ها مورد اصابت قرار گرفته اما پلیس مقتدرانهتر سر جای خود است. امنیت داخلی کشور، جرم و جنایت، سرقت و ناامنیهای داخلی از قبل از جنگ کمتر شده است و انشالله مشکلی نداریم. پورجمشیدیان همچنین در پاسخ به سوالی در مورد موضوع مراسم اربعین گفت: اولین جلسه ستاد اربعین در عراق با همکاری سفارت ایران، هفته گذشته برگزار شد.
همه کمیتههای اربعین در حال تلاش هستند، چراکه پیشبینی ما این است که عشق و علاقه مردم برای حضور در عتبات بیشتر شود، ما مشکلی در این خصوص نداریم و کارها در حال انجام است. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره ویژگیهای شهید لاریجانی نیز گفت: ایشان یکی از شخصیتهای بینظیر تاریخ ایران است و ما مثل ایشان کمتر در تاریخ ایران داشتیم. از نظر من ایشان یکی از پختهترین شخصیتهای انقلاب اسلامی مثل شهید بهشتی هستند.
وی افزود: در جنگهای اخیر و فتنه کودتای دی ماه، عملکرد آقای لاریجانی برای اداره کشور و مدیریت شرایط سخت و تدابیر ایشان در حوزه مسائل امنیتی بینظیر است. پورجمشیدیان همچنین در پاسخ به سوالی درباره برخورد با پیاده نظام داخلی دشمن نیز گفت: آنها هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند، چراکه انسجام خوبی بین مردم به وجود آمده است.
بخش اعظم مردم با هم متحد هستند و اقتدار کشور به قوت خود باقی است و باعث افزایش اقتدار ملی شده است
