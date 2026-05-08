Head Topics

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره وضعیت امنیتی کشور پس از حملات دشمن به مراکز انتظامی و وضعیت مرزها

سیاسی News

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره وضعیت امنیتی کشور پس از حملات دشمن به مراکز انتظامی و وضعیت مرزها
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشوروضعیت امنیتی کشورحملات دشمن به مراکز انتظامی
📆5/8/2026 2:59 PM
📰SharghDaily
100 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 74% · Publisher: 68%

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید «علی لاریجانی و فرزند شهیدش» درباره وضعیت امنیتی کشور پس از حملات دشمن به مراکز انتظامی و وضعیت مرزها گفت: وضعیت از هر جهت خوب است. ما در طول جنگ رمضان و با توجه به حضور نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبان‌های عزیزمان و مرزنشین‌های خوبی که داریم، اکنون وضعیت نسبت به قبل از زمان جنگ بهتر است و امنیت کامل برقرار است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: وضعیت مرزها ی‌مان نسبت به قبل از زمان جنگ بهتر است، امنیت کامل برقرار است و مشکلی در مرزها نداریم.

علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید «علی لاریجانی و فرزند شهیدش» که روز جمعه برگزار شد، درباره وضعیت امنیتی کشور گفت: وضعیت از هر جهت خوب است. ما در طول جنگ رمضان و با توجه به حضور نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبان‌های عزیزمان و مرزنشین‌های خوبی که داریم، اکنون وضعیت نسبت به قبل از زمان جنگ بهتر است و امنیت کامل برقرار است.

پورچمشیدیان با اشاره به محاصره دریایی دشمن گفت: در بحث تبادلات و صادرات و واردات از مرزها، الحمدالله همه گمرکات و همه مرزهای زمین و دریایی فعال هستند و با جدیت کار می‌کنند. این مقام مسئول در وزارت کشور خاطرنشان کرد: انشالله محاصره‌ دشمن هیچ تاثیری ندارد و همه آن‌چه که مردم نیاز دارند وارد کشور شود و همه آنچه باید صادر شود در حال انجام است و مشکلی نیست.

وی درباره وضعیت امنیتی در کشور پس از حملات دشمن به مراکز انتظامی گفت: کلانتری ها مورد اصابت قرار گرفته اما پلیس مقتدرانه‌تر سر جای خود است. امنیت داخلی کشور، جرم و جنایت،‌ سرقت و ناامنی‌های داخلی از قبل از جنگ کمتر شده است و انشالله مشکلی نداریم. پورجمشیدیان همچنین در پاسخ به سوالی در مورد موضوع مراسم اربعین گفت: اولین جلسه ستاد اربعین در عراق با همکاری سفارت ایران، هفته گذشته برگزار شد.

همه کمیته‌های اربعین در حال تلاش هستند، چراکه پیش‌بینی ما این است که عشق و علاقه مردم برای حضور در عتبات بیشتر شود، ما مشکلی در این خصوص نداریم و کارها در حال انجام است. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره ویژگی‌های شهید لاریجانی نیز گفت: ایشان یکی از شخصیت‌های بی‌نظیر تاریخ ایران است و ما مثل ایشان کمتر در تاریخ ایران داشتیم. از نظر من ایشان یکی از پخته‌ترین شخصیت‌های انقلاب اسلامی مثل شهید بهشتی هستند.

وی افزود: در جنگ‌های اخیر و فتنه کودتای دی ماه، عملکرد آقای لاریجانی برای اداره کشور و مدیریت شرایط سخت و تدابیر ایشان در حوزه مسائل امنیتی بی‌نظیر است. پورجمشیدیان همچنین در پاسخ به سوالی درباره برخورد با پیاده‌ نظام داخلی دشمن نیز گفت: آن‌ها هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند، چراکه انسجام خوبی بین مردم به وجود آمده است.

بخش اعظم مردم با هم متحد هستند و اقتدار کشور به قوت خود باقی است و باعث افزایش اقتدار ملی شده است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور وضعیت امنیتی کشور حملات دشمن به مراکز انتظامی وضعیت مرزها مهمانان خارجی مراسم اربعین فعالیت گمرکات و مرزهای زمین و دریایی انسجام بین مردم اقتدار کشور

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 17:59:48