معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی نوشت: دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. روز جهانی موزه و میراث فرهنگی امسال برای ایران، رنگ و معنایی متفاوت دارد؛ زیرا در کنار پاسداشت شناسنامه تمدنی ملت ایران، باید از آسیب به ده‌ها موزه، بنای تاریخی و اثر فرهنگی کشور در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفت؛ آثاری که از اموال فرهنگیِ مورد حمایت حقوق بین‌الملل‌اند. وی اضافه کرد: دست‌کم ۱۴۹ اثر تاریخی و موزه در ۲۰ استان کشور در جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شده‌اند که در این میان پنج اثر ثبت‌ جهانی، هفت بافت تاریخی و ۵۴ موزه به چشم می‌خورد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. موزه‌ها، محوطه‌های تاریخی، بناهای فرهنگی، آثار هنری و مجموعه‌های تمدنی نباید قربانی تجاوز، بی‌احتیاطی نظامی یا بی‌اعتنایی به الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمایت از میراث فرهنگی شوند. معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه افزود: آسیب به میراث فرهنگی ایران در جریان تجاوز اخیر، نشان می‌دهد که دامنه نقض‌های ارتکابی از منع توسل به زور و حمایت از غیرنظامیان فراتر رفته و حافظه تاریخی و تمدنی ملت ایران را نیز هدف گرفته است. این وضعیت، نمودی روشن از رفتار قانون‌گریزانه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی است. وی اضافه کرد: میراث فرهنگی ایران، فقط دارایی ملی ایرانیان نیست؛ بخشی از حافظه مشترک بشریت است. جمهوری اسلامی ایران این تعرض به میراث فرهنگی خود را ثبت، مستندسازی و در چارچوب مسئولیت بین‌المللی پیگیری خواهد کرد؛ زیرا به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد تاریخ ملت بزرگ ایران را قربانی اهداف نظامی و سیاسی امروز خود کند.رئیس‌جمهور برزیل: ترامپ می‌داند که من با جنگ علیه ایران مخالفم

