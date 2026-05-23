احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش با اعلام ممنوعیت دریافت هرگونه وجه تحت عنوان «مشارکت در مدیریت» از اولیاء دانشآموزان و لزوم ثبت نام در محدوده جغرافیایی، از ساماندهی مدارس هیأت امناییها در راستای سیاست کاهش تنوع مدارس سخن گفت.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ساماندهی مدارس هیأتامنایی در راستای سیاست کاهش تنوع مدارس ، از ممنوعیت دریافت هرگونه وجه تحت عنوان «مشارکت در مدیریت» از اولیاء دانشآموزان و لزوم ثبت نام در محدوده جغرافیایی خبر داد.
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، اولویتهای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در دولت چهاردهم را عنوان کرد و گفت: «این روزها با توجه به رویکرد دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش مبنی بر کاهش تنوع مدارس، یکی از مباحث اصلی در دستور کار، ساماندهی مدارس هیأتامنایی است. »رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با بیان آماری از وضعیت فعلی این مدارس اظهار کرد: «اکنون حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مدرسه به شیوه هیأتامینایی در وزارت آموزش و پرورش مدیریت میشوند که نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در آنها مشغول به تحصیل هستند.
مدارس هیأت امنایی کاهش تنوع مدارس وزارت آموزش و پرورش افزایش مشارکت Zgłasد مدرسه