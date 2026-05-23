Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

معاون وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت دریافت وجه برای مدیریت هیأت امنایی‌ها و ضرورت ثبت نام در محدوده جغرافیایی خبر می دهد.

وزارت آموزش و پرورش News

معاون وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت دریافت وجه برای مدیریت هیأت امنایی‌ها و ضرورت ثبت نام در محدوده جغرافیایی خبر می دهد.
مدارس هیأت امناییکاهش تنوع مدارسوزارت آموزش و پرورش
📆5/23/2026 5:13 PM
📰EtemadOnline
30 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 59%

احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش با اعلام ممنوعیت دریافت هرگونه وجه تحت عنوان «مشارکت در مدیریت» از اولیاء دانش‌آموزان و لزوم ثبت نام در محدوده جغرافیایی، از ساماندهی مدارس هیأت امنایی‌ها در راستای سیاست کاهش تنوع مدارس سخن گفت.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ساماندهی مدارس هیأت‌امنایی در راستای سیاست کاهش تنوع مدارس ، از ممنوعیت دریافت هرگونه وجه تحت عنوان «مشارکت در مدیریت» از اولیاء دانش‌آموزان و لزوم ثبت نام در محدوده جغرافیایی خبر داد.

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، اولویت‌های سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در دولت چهاردهم را عنوان کرد و گفت: «این روزها با توجه به رویکرد دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش مبنی بر کاهش تنوع مدارس، یکی از مباحث اصلی در دستور کار، ساماندهی مدارس هیأت‌امنایی است. »رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان آماری از وضعیت فعلی این مدارس اظهار کرد: «اکنون حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مدرسه به شیوه هیأت‌امینایی در وزارت آموزش و پرورش مدیریت می‌شوند که نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در آن‌ها مشغول به تحصیل هستند.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

مدارس هیأت امنایی کاهش تنوع مدارس وزارت آموزش و پرورش افزایش مشارکت Zgłasد مدرسه

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 20:13:02