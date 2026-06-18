معاون مبارزه با مواد مخدر: کشت گیاهان مخدر ممنوع، هیچ مجوزی برای کشت صادر نشده است

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت دقت در اظهارنظرهای مرتبط با حوزه مواد مخدر، گفت: هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر صادر نشده است. وی همچنین با تشریح وضعیت کشت مواد مخدر در کشور، افزایش تولید مواد صنعتی و روانگردان در جهان و راهکارهایی برای جبران کمبود مواد اولیه دارویی، نقش خانوادهها، رسانهها و نهادهای آموزشی را در کاهش گرایش جوانان به مواد مخدر مورد تأکید قرار داد.
معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر صادر نشده است. وی با تشریح وضعیت کشت مواد مخدر در کشور اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشت، برداشت و نگهداری هرگونه گیاه مخدر ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست.
هرگونه کشت غیرقانونی به محض شناسایی توسط دستگاههای مسئول مورد برخورد قرار گرفته و امحاء میشود. کشت هرگونه گیاه مخدر پایه در کشور ممنوع است و درباره گیاه شاهدانه نیز در حال حاضر هیچ مجوزی صادر نشده است.
همچنین، وی با اشاره به تغییر شرایط تولید مواد مخدر در افغانستان و افزایش تولید مواد صنعتی و روانگردان در جهان، راهکارهایی از جمله استفاده از کشفیات، واردات قانونی و بهرهگیری از گیاه «الیفرا» یا شقایق ایرانی پیشنهاد شده که هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است. وی همچنین با اشاره به تجربه موفق اطلاعرسانی درباره مضرات شیشه و نقش خانوادهها، رسانهها و نهادهای آموزشی در کاهش گرایش جوانان به مواد مخدر، تأکید کرد: مقابله با مواد مخدر صرفاً وظیفه دستگاههای انتظامی نیست و نیازمند مشارکت خانوادهها، رسانهها، نهادهای آموزشی و دستگاههای فرهنگی است
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