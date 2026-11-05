معاون سازمان غذا و دارو بر تامین پایدار دارو در شرایط تحریم و بحران تاکید کرد

رئیس سازمان غذا و دارو در اجلاس شیراز از مدیریت موفق زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم و جنگ خبر داد و بر اهمیت هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد.

مهدی پیرصالحی ، رئیس سازمان غذا و دارو ، در اجلاس معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی کلان مناطق پنج‌گانه کشوری که در شیراز برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی مستمر میان این سازمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای کاهش دغدغه‌های مردم تأکید کرد.

وی در این نشست با قدردانی از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تلاش‌های دست‌اندرکاران، ابراز امیدواری کرد که نتایج این اجلاس به تصمیم‌های عملیاتی و مؤثری منجر شود که مستقیماً بر بهبود شرایط تأمین و دسترسی شهروندان به فرآورده‌های سلامت‌محور تأثیر بگذارد.

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چالش‌های تامین و نقش دانشگاه‌ها

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به گستردگی حوزه‌های تحت نظارت خود اظهار داشت که علاوه بر دارو و تجهیزات پزشکی، مدیریت بخش‌های غذا، آرایشی و بهداشتی در شرایط خاص کشور نیازمند هماهنگی و همکاری پیوسته میان سازمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

پیرصالحی در تشریح تجربه گذشته گفت که دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه آن‌هایی که در مناطق مرزی قرار دارند، در طول روزهای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نقش حیاتی در تأمین و ترخیص کالاهای اساسی و سلامت‌محور از گمرکات ایفا کردند.

وی افزود که در آن مقاطع حساس، دانشگاه‌ها با تسریع در انجام فرآیندها از معطلی محموله‌ها و آسیب‌دیدن آن‌ها جلوگیری کردند و این تجربه نشان داد که آمادگی مجموعه‌های اجرایی تا چه میزان در مدیریت شرایط بحرانی اهمیت دارد.

تأثیر تحریم‌ها و مدیریت زنجیره تامین

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل و مبادلات بین‌المللی تصریح کرد که با وجود فشارهای گسترده، تأمین کالاهای اساسی ادامه یافت و اقلام مورد نیاز در دسترس مردم قرار داشت، هرچند افزایش نرخ ارز بر قیمت برخی کالاها تأثیر گذاشت.

وی مدیریت این شرایط را حاصل تلاش مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور دانست و افزود که گستردگی اقلام سلامت‌محور، مدیریت زنجیره تامین را به فرآیندی پیچیده تبدیل کرده است.

پیرصالحی با ارائه آمار دقیق گفت که در حوزه دارو بیش از ۱۷ هزار کد IRC و در حوزه تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی بیش از ۵۵ هزار کد IRC وجود دارد که تأمین و مدیریت آن‌ها از مسیر واردات و تولید داخل نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی مستمر است.

استراتژی ذخایر و پایدار بودن خدمات

رئیس سازمان غذا و دارو در تشریح وضعیت تأمین واکسن‌های مورد نیاز برنامه ملی واکسیناسیون بیان کرد که اگرچه در گذشته مدیریت ذخایر واکسن بیشتر بر مبنای تأمین ماهانه انجام می‌شد، اما اکنون واکسن‌های مورد نیاز در دسترس هستند و برای برخی اقلام ذخایری تا حدود دو سال و نیم پیش‌بینی شده است.

وی این موضوع را بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و تقویت ذخایر راهبردی در حوزه سلامت دانست و تأکید کرد که حفظ پایداری زنجیره خدمات سلامت مستلزم آمادگی همه اجزای نظام سلامت و پشتیبانی مستمر از بخش‌های تامین، تولید و توزیع است.

پیرصالحی خاطرنشان کرد که در روزهای جنگ نیز بیمارستان‌ها، ناوگان آمبولانس، کارخانه‌های داروسازی و انبارهای شرکت‌های پخش به فعالیت خود ادامه دادند و تلاش شد خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.

اولویت‌های مالی و همکاری‌های آتی

رئیس سازمان غذا و دارو تأمین منابع مالی و نقدینگی را از الزامات اصلی استمرار فعالیت زنجیره تامین سلامت دانست و گفت که پزشک بدون دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی امکان ارائه خدمات درمانی مناسب را ندارد.

وی افزود بنابراین تأمین منابع مالی مورد نیاز این حوزه باید در اولویت قرار گیرد تا تولید، واردات و توزیع اقلام سلامت‌محور با اختلال مواجه نشود.

پیرصالحی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی در مدیریت شرایط موجود، تصریح کرد که تجویز و مصرف منطقی دارو، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی برای حفظ ذخایر راهبردی از جمله اقداماتی است که دانشگاه‌ها باید با جدیت دنبال کنند.

وی در جمع‌بندی سخن خود بر ضرورت هم‌افزایی سازمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های تامین و تولید دارو برای عبور از شرایط دشوار تأمین دارو و استمرار خدمات سلامت به مردم تأکید کرد.