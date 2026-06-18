معاون رئیس جمهور آمریکا: عبور ۱۲٫۵ میلیون بشکه نفت از هرمز نشانگر پیروزی ایالات متحده است

جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که ۱۲٫۵ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و این رقم بالاترین ثبتشده از آغاز درگیریهاست؛ او همچنین به تعهدات توافقنامه هستهای ایران اشاره کرد و هشدار داد تا تغییر رفتار ایرانیان، تحریمها ادامه خواهد یافت.
به گزارش مشرق، معاون رئیس جمهور آمریکا، جی دی ونس، اعلام کرد که ۱۲٫۵ میلیون بشکه نفت در شب گذشته از طریق تنگه هرمز عبور کردهاند و این رقم بالاترین مقدار ثبتشده از زمان شروع جنگ در این منطقه است.
او در بیانیهای که به صورت تمسخرآمیز به موفقیتهای ایالات متحده اشاره داشت، افزود که این پیشرفت نشانهای از پیروزی برای ملت آمریکا و رئیس جمهور پیشین است و صرفنظر از اقدامات احتمالی ایران، این دستاورد ایستاده است. ونس همچنین اذعان کرد که ایران در شب گذشته هیچ کشتیای را مورد شلیک قرار نداده و این نشان میدهد که کشور خاورمیانه تا کنون به توافقهای پیشین پایبند بوده است؛ اما وی تاکید کرد تا زمانی که رفتار مطلوبی از سوی ایران مشاهده نکنند، هیچگونه پرداختی یا رفع تحریمها در دستور کار نیست
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