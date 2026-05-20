معاون وزیر خارجه روسیه: آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را به واکنش شدید تحریک می‌کنند، اگر اقدام تحریک‌آمیز به ضدایران صورت گیرد، نفس راحتی خواهند کشید. آمریکا و اسرائیل، تحریم‌هایی که بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران اعمال می‌شود را ترویج و حمایت می‌کنند.
📆5/20/2026 3:29 PM
📰SharghDaily
بعنوان بالاترین مقام دیپلماتیک روسیه، سرگئی ریابکوف، با اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را به واکنش شدید تحریک کرده است.وی همچنین، گفت که آمریکا و اسرائیل، تحریم‌هایی که بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران اعمال می‌شود را ترویج و حمایت می‌کنند. ریابکوف، توافق هسته‌ای را موثر خواند و افزود، با اراده دیپلماتیک لازم، می‌توان در مورد مشكلاتی که لاینحل به نظر می‌رسند، به توافق رسید.

معاون وزیر خارجه روسیه، سرگئی ریابکوف، بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را به «واکنشی شدید» تحریک می‌کنند. از این رو، ایالات متحده، اسرائیل و متحدانشان، اگر bármely اقدام تحریک‌آمیز به ضدایران صورت گیرد، نفس راحتی خواهند کشید.

ریابکوف همچنین در مورد تجاوز آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، گفت که تحریم‌هایی که بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران اعمال شد، از سوی آمریکا و اسرائیل ترویج و حمایت می‌شود. وی همچنین، توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را موثر خواند و افزود، با اراده دیپلماتیک لازم، می‌توان در مورد مشكلاتی که لاینحل به نظر می‌رسند، به توافق رسید

