معاون وزیر خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره مذاکرات و جنگ احتمالی و آمریکا، گفت: جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، باید خاتمه یابد و نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامونی ایران خارج شوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معاون وزیر خارجه در جلسه امروز کمیسیون تاکید کرد که در هرگونه توافق احتمالی، باید جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خاتمه یابد، نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامونی ایران خارج شوند، محاصره دریایی برداشته شده و تحریم‌ها لغو و دارایی‌های ایران آزاد شود.

ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز (دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌) کمیسیون، اظهار کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور آقای غريب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد. وی توضیح داد: در این جلسه، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گزارشی از حضور وزیر خارجه در جرا hals 브یکس و همچنین سفرهای عراقچی به مسکو و پکن و دیدارهایش با مقامات روسیه و چین ارائه کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، توضیحاتی درباره مذاکرات فعلی مطرح شد و گزارشی از پیشنهادهایی که به واسطه پاکستان میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رد و بدل شده، به اعضای کمیسیون ارائه شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: آقای غريب‌آبادی تاکید دارد که در هرگونه توافق احتمالی، باید جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خاتمه یابد، نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامونی ایران خارج شوند، محاصره دریایی برداشته شده و تحریم‌ها لغو و دارایی‌های ایران آزاد شود.

وی افزود: همچنین آقای غريب‌آبادی گفت که جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای خود را برای طرف آمریکایی ارسال کرده اما آن‌ها هنوز پاسخ رسمی نداده‌اند





