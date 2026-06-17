جی‌دی ونس، معاون ترامپ دربارهٔ ایران گفت: ما هرگز قرار نبود وارد آن باتلاقی شویم که بسیاری درباره‌اش هشدار می‌دادند، زیرا دونالد ترامپ به‌هیچ‌وجه جورج دبلیو بوش نیست.آن‌ها می‌خواهند دونالد ترامپ صدها هزار نیروی زمینی را به ایران اعزام کند.در حال حاضر، ما به همه کسانی نیاز داریم که تشخیص می‌دهند این یک توافق خوب برای مردم آمریکا است. این یک توافق صلح منطقه‌ای است. این توافق کشورهای خلیج فارس را در بر خواهد گرفت. اسرائیل را نیز در بر خواهد گرفت. لبنان را نیز در بر خواهد گرفت. دلیل اینکه نئوکان‌ها در سیاست بسیار مؤثرتر از افراد طرف دیگر در ائتلاف ما هستند، این است که آنها بازی را بلدند. آنها ناامید می‌شوند. انتقادات خود را مطرح می‌کنند و سپس برمی‌گردند و برای ادامه مبارزه در روزی دیگر زنده می‌مانند.تخت روانچی: قالیباف و ونس در روز امضای توافق حضور دارند/ طرحی برای بازسازی در توافق در نظر گرفته…جی دی ونس چه نقشی در توافق ایران و آمریکا دارد؟آحارونوت: روابط نتانیاهو و ترامپ به آستانه تقابل رسیده استونس: با جریانی روبه‌رو هستیم که می‌خواهند ترامپ صد‌ها هزار نیروی…ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در قهرمانی جهانقیمت طلا امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ / طلای ۱۸ عیار همچنان می‌ریزدقیمت طلا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ / سقوط طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۶…قیمت جدید طلا ظهر امروز سه‌شنبه 26 خرداد 1405؛ طلای 18 عیار همچنان…قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ / دلار آزاد در چند قدمی ورود به...

جی‌دی ونس، معاون ترامپ دربارهٔ ایران گفت: ما هرگز قرار نبود وارد آن باتلاقی شویم که بسیاری درباره‌اش هشدار می‌دادند، زیرا دونالد ترامپ به‌هیچ‌وجه جورج دبلیو بوش نیست.

آن‌ها می‌خواهند دونالد ترامپ صدها هزار نیروی زمینی را به ایران اعزام کند. در حال حاضر، ما به همه کسانی نیاز داریم که تشخیص می‌دهند این یک توافق خوب برای مردم آمریکا است. این یک توافق صلح منطقه‌ای است. این توافق کشورهای خلیج فارس را در بر خواهد گرفت.

اسرائیل را نیز در بر خواهد گرفت. لبنان را نیز در بر خواهد گرفت. دلیل اینکه نئوکان‌ها در سیاست بسیار مؤثرتر از افراد طرف دیگر در ائتلاف ما هستند، این است که آنها بازی را بلدند. آنها ناامید می‌شوند.

انتقادات خود را مطرح می‌کنند و سپس برمی‌گردند و برای ادامه مبارزه در روزی دیگر زنده می‌مانند. تخت روانچی: قالیباف و ونس در روز امضای توافق حضور دارند/ طرحی برای بازسازی در توافق در نظر گرفته…جی دی ونس چه نقشی در توافق ایران و آمریکا دارد؟

آحارونوت: روابط نتانیاهو و ترامپ به آستانه تقابل رسیده استونس: با جریانی روبه‌رو هستیم که می‌خواهند ترامپ صد‌ها هزار نیروی…ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در قهرمانی جهانقیمت طلا امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ / طلای ۱۸ عیار همچنان می‌ریزدقیمت طلا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ / سقوط طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۶…قیمت جدید طلا ظهر امروز سه‌شنبه 26 خرداد 1405؛ طلای 18 عیار همچنان…قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ / دلار آزاد در چند قدمی ورود به





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