معاون سخنگوی سازمان ملل از تشدید تنش در منطقه خاورمیانه و تلفات غیرنظامیان نگران است و از همه طرفها میخواهد نهایت خویشتنداری را رعایت کرده و از هرگونه تشدید تنش بیشتر که میتواند تلاشهای دیپلماتیک جاری را تضعیف کند، خودداری کنند.
معاون سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که « آنتونیو گوترش » دبیرکل سازمان ملل خواستار خویشتنداری همه طرف ها در منطقه خاورمیانه و خودداری، هرگونه تشدید تنش برای جلوگیری از تضعیف تلاش های دیپلماتیک شد.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران سازمان ملل گفت: دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارشهای مربوط به تبادل آتش شب گذشته میان آمریکا و ایران و همچنین گزارشها درباره هدف قرار گرفتن کویت و بحرین و گزارشهای مربوط به تلفات غیرنظامیان بشدت نگران است. به گزارش مهر، دوجاریک تصریح کرد: دبیرکل از همه طرفها میخواهد نهایت خویشتنداری را رعایت کرده و از هرگونه تشدید تنش بیشتر که میتواند تلاشهای دیپلماتیک جاری را تضعیف کند، خودداری کنند.
حاکمیت و تمامیت ارضی تمامی کشورها باید به طور کامل مورد احترام قرار گیرد. سخنگوی سازمان ملل گفت: دبیرکل تمامی حملات به زیرساختهای غیرنظامی را محکوم و تاکید می کند که حقوق بینالملل بشردوستانه هدف قرار دادن اهداف و تأسیسات غیرنظامی را بهطور صریح ممنوع میکند. دوجاریک اضافه کرد: گوترش از همه طرفها میخواهد به تعهدات خود طبق حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل پایبند باشند و تمامی اقدامات ممکن را برای حفاظت از غیرنظامیان به کار گیرند.
سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: دبیرکل بار دیگر حمایت کامل خود را از تمامی تلاشهای میانجیگرانه جاری، از جمله ابتکارات تحت رهبری پاکستان، اعلام کرده و از همه طرفها میخواهد با رویکردی سازنده و با حسن نیت در تعامل با ابتکارهای دیپلماتیک مشارکت کنند. استقبال گوترش از توافق تبادل اسرا میان دولت یمن و دولت خودخوانده عدنعلت تخرریب ترمینال هواپیمایی کویت به روایت سخنگوی سپاه / خطای سامانه…گفتوگوی ترامپ با امیر قطر درباره تحولات منطقهwariز پول گندمکاران تا پایان هفتهتصاویر لاشه موشها در غذای نظامیان اسرائیلی خبرساز شد
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