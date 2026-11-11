معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه در نشست مجمع بین‌المللی امنیت جمعی، تأکید کرد که حل مشکلات منطقه غرب آسیا باید بر پایه احترام و گفت‌وگوی صادقانه باشد و نه زور و اولتیماتوم. این دیدگاه در میان تحولات اخیر منطقه مطرح شد.

معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، افشین پرچی‌زاده، در نشست تخصصی مجمع بین‌المللی امنیت جمعی که در مسکو در ۱۹ و ۲۰ آبان برگزار شد، تأکید کرد که راه حل پایدار و بلندمدت منطقه غرب آسیا از طریق توسل به زور و زبان اولتیماتوم امکان‌پذیر نیست و باید بر پایه احترام و گفت‌وگوی صادقانه با مردم ایران باشد.

تحولات اخیر در منطقه و نقش آمریکا و اسرائیل

پرچی‌زاده در سخنرانی خود، به آخرین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات پیرامونی اشاره کرد و ادعا کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک عملیات تروریستی آشکار، با به شهادت رساندن حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) و فرماندهان عالی و مقامات دولتی، مرتکب تروریسم دولتی شدند. او افزود که این اقدامات، نقض مبانی حقوق بین‌الملل بوده و ید طولایی در آن دارند.

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بر اساس گفته‌های او، حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و محاصره دریایی علیه ایران، باعث ایجاد وضعیت بحرانی در تنگه هرمز، خلیج فارس و باب المندب شده است. او اشاره کرد که با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز تجاوز نظامی علیه ایران، تهدید بی‌ثباتی بیشتر همچنان در منطقه وجود دارد.

نقش مجمع بین‌المللی امنیت جمعی در حل بحران

مجمع بین‌المللی امنیت جمعی در ۱۹ و ۲۰ آبان با حضور وزیران امور خارجه و دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و نمایندگان برخی کشورهای منطقه در مسکو برگزار شد. در این مجمع، مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه روندها در حوزه اوراسیا، غرب و جنوب آسیا و منطقه خلیج فارس بررسی شد.

پرچی‌زاده تأکید کرد که امنیت غرب آسیا تنها از طریق همکاری میان کشورهای این منطقه و عدم دخالت غربی‌ها حاصل خواهد شد. او افزود که راه حل پایدار باید بر پایه گفت‌وگوی صادقانه و احترام به مردم ایران باشد و نه از طریق زور و اولتیماتوم.

پیام برای مردم ایران و جامعه بین‌المللی

در پایان سخنرانی، پرچی‌زاده پیام داد که مردم ایران باید در مسیر رسیدن به راه حل پایدار، صبور و مقاوم باشند و از گفت‌وگوی صادقانه و احترام به یکدیگر بهره‌مند شوند. او همچنین تأکید کرد که جامعه بین‌المللی باید از دخالت‌های ناعادلانه و تجاوزهای نظامی دوری کند و به جای آن، به همکاری و گفت‌وگوی سازنده بپردازد.

این دیدگاه در میان تحولات اخیر منطقه، به ویژه در زمینه تنگه هرمز و خلیج فارس، اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان می‌دهد که راه حل‌های سیاسی و گفت‌وگوی صادقانه می‌توانند به عنوان راهی برای حل بحران‌های منطقه‌ای و حفظ امنیت در این منطقه عمل کنند.