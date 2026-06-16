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معاون وزیر امور خارجه: سوئیس محل امضا، اما نقطه دقیقش مشخص نیست - خبرهای ایران

خارجی News

معاون وزیر امور خارجه: سوئیس محل امضا، اما نقطه دقیقش مشخص نیست - خبرهای ایران
معاون وزیر امور خارجهسوئیسامضا
📆6/16/2026 8:54 AM
📰EtemadOnline
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معاون وزیر امور خارجه گفت: سوئیس محل امضا هست اما نقطه دقیقش مشخص نیست. از همان امضا دور بعدی مذاکرات انجام می‌شود و معلوم نیست امضا به چه صورتی انجام می‌شود. هنوز معلوم نیست الکترونیکی باشد یا خیر. بعد از امضا بحث‌ها شروع می‌شود. از طرف آمریکا آقای ونس هست و از طرف ایران آقای قالیباف حضور خواهند داشت.

معاون وزیر امور خارجه گفت: سوئیس محل امضا هست اما نقطه دقیق ش مشخص نیست. از همان امضا دور بعدی مذاکرات انجام می‌شود و معلوم نیست امضا به چه صورتی انجام می‌شود.

هنوز معلوم نیست الکترونیکی باشد یا خیر. بعد از امضا بحث‌ها شروع می‌شود. از طرف آمریکا آقای ونس هست و از طرف ایران آقای قالیباف حضور خواهند داشت. مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: امروز فرصت مغتنمی بود که در خدمت سفرا باشیم و در مورد یادداشت تفاهم توضیحی داده شد و تشریح شد که مفاد چه هست.

معاون وزیر امور خارجه گفت: آقای عراقچی تاکید کردند که چرا نباید جنگ و اشغال در لبنان باشد. وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این یادداشت تفاهم داریم بحث بازسازی خسارت است و طرحی برای بازسازی در نظر گرفته شده است. تخت روانچی بیان کرد: بحث پول‌های مسدود شده ایران هم وجود دارد و ایشان تاکید کردند که غیرقانونی مسدود شده و باید در دسترس قرار بگیرد. وی افزود: بحث تنگه هرمز و رفع محاصره هم وجود دارد.

رفع محاصره از ابتدا مورد تاکید ما بود و قبل از امضا تا حدودی رفع محاصره انجام شده است. هنوز معلوم نیست الکترونیکی باشد یا خیر.

بعد از امضا بحث‌ها شروع می‌شود. تخت روانچی عنوان کرد: در یکی از بندها خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ‌ها تمام شود و اگر بخواهد نقضی صورت بگیرد مکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: بعد از امضای یادداشت تفاهم درباره هسته‌ای صحبت می‌شود و هنوز وارد جزئیات نشدیم.

بحث غنی سازی، ذخایر و نیازهای هسته‌ای ایران هم وجود دارد. قالیباف: چک سفید امضا به کسی نمی‌دهیم، اما در تله درگیری‌های فرسایشی نیز نباید بیفتیم/ تا مطمئن…قیمت مرغ امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ / سقوط طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۶…قیمت جدید سکه و طلا ظهر امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵؛ طلای 18 عیار در

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