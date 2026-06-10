معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته: کشت خشخاش جرم و مجازات دارد

معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته، با اشاره به ممنوعیت کشت خشخاش، بیان کرد: برابر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با الحاقات و اصلاحات بعدی، کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به قصد تولید مواد مخدر و روان‌گردان ممنوع بوده و دارای مجازات قانونی است. همچنین، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه همه‌جانبه با جرائم مواد مخدر به عنوان پرچم‌دار امر مبارزه با بلیه شوم اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان و در راستای نجات انسان‌ها شامل چه اتباع ایرانی و چه سایر کشورها در جهان مطلوب بوده است.

معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته گفت: در موضوع کشت گیاهان مخدر پایه پیشگیری کیفری و غیر کیفری تواماً هدف‌گذاری شده و اولویت با آگاه‌سازی است.

برابر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با الحاقات و اصلاحات بعدی، کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به قصد تولید مواد مخدر و روان‌گردان ممنوع بوده و دارای مجازات قانونی است. دادستانی کل کشور به عنوان عضو قضائی ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سلسله اقداماتی را برای پیشگیری از بروز و شیوع جرائم مزبور در دستور کار داشته و رسیدگی به جرایم اشاره شده با قوت در دست اقدام است.

همچنین، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه همه‌جانبه با جرائم مواد مخدر به عنوان پرچم‌دار امر مبارزه با بلیه شوم اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان و در راستای نجات انسان‌ها شامل چه اتباع ایرانی و چه سایر کشورها در جهان مطلوب بوده است. سیستم قضائی کشور نیز در کنار سربازان جان بر کف این عرصه، مبارزه با سوداگران مرگ را با جدیت پیگیری کرده و بر این برگ زرین افتخار می‌کند





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