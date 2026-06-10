معاون امنیتی وزیر کشور دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب شد

علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تعیین شد. این ستاد به منظور هماهنگی های زیرساختی و میزبانی از دوستداران رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک ایشان تشکیل شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تعیین شد. علی اکبر پورجمشیدیان ، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تعیین شد.

این ستاد به منظور هماهنگی های زیرساختی و میزبانی از دوستداران رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک ایشان تشکیل شده است. دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی چندی پیش اعلام کرد که مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب بعد از دهه اول محرم برگزار خواهد شد.

محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، نیز در جلسه ستاد ملی تشییع و وداع با قائد اعظم شهید تاکید کرد که مراسم وداع با رهبر شهید امت اسلامی باید با محوریت مردم برگزار شود. این موضوع در حالی مطرح می شود که در حال حاضر برخی از مردم برای مشاهده پیکر رهبر شهید انقلاب در خانه ولی عصر در قم منتظرند





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علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب مراسم تشییع و وداع

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