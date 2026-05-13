معاون سخنگوی سازمان ملل: مسئله تنگه هرمز مسئله مهمی است و انتظار نداریم به سادگی توسط دو کشور (ایران و آمریکا) حل شود

«فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره انتظار سازمان ملل در خصوص دیدار روسای جمهوری آمریکا و چین درباره ایران و نیز تنگه هرمز گفت: مسئله تنگه هرمز مسئله مهمی است و ما لزوماً انتظار نداریم که به سادگی توسط آن دو کشور (ایران و آمریکا) حل شود.
به گزارش مهر، معاون سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: بدیهی است که ما از هرگونه گفتوگو بین دو کشور مهم مانند ایالات متحده و چین استقبال میکنیم. حق تصریح کرد که سازمان ملل خواستار آن است که روسای جمهوری آمریکا و چین از چنین فرصتی استفاده کنند تا بتوانند هرگونه اختلافات را از طریق گفتوگو حل کنند.
معاون سخنگوی سازمان ملل ابراز امیدواری کرد: رهبران ایالات متحده و چین، هرگونه اختلاف بین خود را به طور سازنده از طریق گفتوگو حل کنند. دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا درحالیکه پیامدها و تنشهای ناشی از جنگ علیه ایران همچنان بر معادلات سیاسی و اقتصادی جهان سایه انداخته، روز چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد تا در یکی از حساسترین مقاطع روابط واشنگتن - پکن با شی جینپینگ رهبر کشور چین دیدار و گفتوگو کند.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین همچنین در شرایطی انجام میشود که رقابت فزاینده دو قدرت بر سر تجارت، فناوری، امنیت و نفوذ ژئوپلیتیک، همزمان با نقش اقتصادی و سیاسی چین در جنگ ایران، اهمیت گفتوگوهای پیشرو را دوچندان کرده و آن را به آزمونی مهم برای مدیریت اختلافات و جلوگیری از تشدید تنشها میان دو کشور تبدیل کرده است
