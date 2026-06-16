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معاون اول قوه قضائیه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است

قضایی News

معاون اول قوه قضائیه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
سند تحول قضاییدادگاه صلحدادگاه خانواده
📆6/16/2026 8:27 AM
📰MashreghNews
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حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه از اجرای ۶۰ درصدی سند تحول قضایی، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح و خانواده پس از دو دهه تأخیر و اجرای قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول خبر داد.

نشست خبری حمزه خلیلی ، معاون اول قوه قضائیه، به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه و محمد یارم‌پور، رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه برگزار شد.

خلیلی در این نشست که اولین نشست خبری وی با اصحاب رسانه بود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: این ایام فرصتی برای بازخوانی و تبیین اندیشه‌های بزرگان از جمله شهید بهشتی و دیگر متفکران است تا ارزیابی شود که تا چه میزان در مسیر این اندیشه‌ها حرکت کرده‌ایم و در چه بخش‌هایی از آن فاصله گرفته‌ایم. وی افزود: همچنین این روزها فرصتی فراهم می‌کند تا دستگاه‌ها و نهادها گزارش روشنی از عملکرد، مأموریت‌ها و اقدامات خود را برای مردم تشریح و تبیین کنند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مبانی نظری نظام اجتماعی و با استناد به دیدگاه‌های شهید بهشتی گفت: در هر نظام اجتماعی ابتدا باید نظام ارزشی به‌درستی تعریف شود؛ چرا که این نظام مشخص می‌کند اهداف کلان جامعه چیست و حرکت عمومی به چه سمتی باید هدایت شود. وی افزود: در این چارچوب، اگر عدالت به‌عنوان هدف محوری تعریف شود، سایر ارکان نظام اجتماعی نیز باید بر اساس آن تنظیم شوند.

خلیلی ادامه داد: پس از تعیین نظام ارزشی، مرحله بعدی تدوین خط‌مشی‌ها و سیاست‌هاست که مشخص می‌کند مسیر دستیابی به اهداف چگونه ترسیم می‌شود. در گام سوم نیز برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها بر اساس همین سیاست‌ها انجام می‌گیرد تا اهداف به‌صورت عملیاتی محقق شود. خلیلی با اشاره به سند تحول قضایی اظهار کرد: اجرای این سند از دو سال گذشته آغاز شده و یک سال از مدت آن باقی مانده است.

تاکنون حدود ۶۰ درصد مفاد این سند عملیاتی شده که با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و محدودیت‌های موجود در حوزه منابع انسانی، مالی و زیرساختی، یک دستاورد مهم محسوب می‌شود. معاون اول قوه قضائیه افزود: در طول این مدت، جلسات مستمر و ارزیابی‌های دوره‌ای برای بررسی میزان پیشرفت دستگاه‌ها در اجرای تکالیف سند تحول برگزار شده و بخش‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات ساختاری دستگاه قضا گفت: در این دوره، توسعه ساختارهای قضایی و ایجاد تشکیلات جدید از جمله دادگاه‌های صلح در دستور کار قرار گرفته است تا رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و دسترسی آسان‌تر برای مردم انجام شود. خلیلی افزود: این اقدامات در کنار اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود و هدف آن کاهش اطاله دادرسی، افزایش کارآمدی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به شرایط اجرایی گفت: دستگاه قضایی در این مسیر با محدودیت‌هایی از جمله کمبود فضای فیزیکی، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیروی انسانی مواجه بوده است، اما با وجود این چالش‌ها، روند اجرای برنامه‌ها متوقف نشده است. خلیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تحول قضایی گفت: طی دو سال گذشته، دادگاه‌های صلح با وجود محدودیت‌های مالی و امکاناتی در دستگاه قضایی ایجاد و به‌صورت کامل اجرایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این ساختارها برای قوه قضائیه اقدامی مهم و قابل توجه بوده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح با در نظر گرفتن بضاعت مالی و محدودیت منابع، در سراسر کشور راه‌اندازی شده و این اقدام در شرایط موجود کار کوچکی برای مجموعه قضایی نبوده است. معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون دادگاه‌های خانواده افزود: با وجود گذشت حدود ۲۰ سال از تصویب این قانون، اجرای آن تنها ظرف یک سال گذشته محقق شده و دادگاه‌های خانواده نیز به‌طور کامل عملیاتی شده‌اند.

خلیلی با بیان اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های خانواده حدود ۲۰ سال تصویب شده بود اما به دلایل مختلف اجرایی نشده بود، اظهار کرد: اجرای این دادگاه‌ها در مدت کوتاه نیازمند تأمین نیروی انسانی، آموزش کادر قضایی، تربیت نیروهای تخصصی و استفاده از مشاوران زن مطابق قانون بوده که با وجود کمبودها، این ساختار به‌طور کامل عملیاتی شد. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول افزود: اجرای این قانون پیچیدگی‌های فنی و زیرساختی گسترده‌ای داشت و نیازمند ایجاد سامانه‌ها، اتصال داده‌ها و راه‌اندازی درگاه‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها بود که این اقدامات به‌صورت کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز پس از جلسات متعدد کارشناسی و بررسی‌های تخصصی تدوین و ابلاغ شد و در نهایت اجرای ماده ۱۰ این قانون با دستور رئیس قوه قضائیه عملیاتی شد. خلیلی تصریح کرد: اجرای ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول به‌صورت تدریجی آغاز شده و با راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه، فرآیند ثبت درخواست‌ها در حال تکمیل است و اکنون می‌توان گفت این بخش وارد مرحله اجرایی شده است.

وی با اشاره به حجم کار کارشناسی انجام‌شده گفت: بیش از ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برای اجرای این قانون برگزار شده و مصوبات آن به‌صورت مستمر ارزیابی و اصلاح شده است تا فرآیند اجرا بدون مشکل پیش برود

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سند تحول قضایی دادگاه صلح دادگاه خانواده ثبت اموال غیرمنقول حمزه خلیلی

 

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