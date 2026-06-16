معاون اول قوه قضائیه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است

حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه از اجرای ۶۰ درصدی سند تحول قضایی، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح و خانواده پس از دو دهه تأخیر و اجرای قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول خبر داد.

نشست خبری حمزه خلیلی ، معاون اول قوه قضائیه، به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه و محمد یارم‌پور، رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه برگزار شد.

خلیلی در این نشست که اولین نشست خبری وی با اصحاب رسانه بود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: این ایام فرصتی برای بازخوانی و تبیین اندیشه‌های بزرگان از جمله شهید بهشتی و دیگر متفکران است تا ارزیابی شود که تا چه میزان در مسیر این اندیشه‌ها حرکت کرده‌ایم و در چه بخش‌هایی از آن فاصله گرفته‌ایم. وی افزود: همچنین این روزها فرصتی فراهم می‌کند تا دستگاه‌ها و نهادها گزارش روشنی از عملکرد، مأموریت‌ها و اقدامات خود را برای مردم تشریح و تبیین کنند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مبانی نظری نظام اجتماعی و با استناد به دیدگاه‌های شهید بهشتی گفت: در هر نظام اجتماعی ابتدا باید نظام ارزشی به‌درستی تعریف شود؛ چرا که این نظام مشخص می‌کند اهداف کلان جامعه چیست و حرکت عمومی به چه سمتی باید هدایت شود. وی افزود: در این چارچوب، اگر عدالت به‌عنوان هدف محوری تعریف شود، سایر ارکان نظام اجتماعی نیز باید بر اساس آن تنظیم شوند.

خلیلی ادامه داد: پس از تعیین نظام ارزشی، مرحله بعدی تدوین خط‌مشی‌ها و سیاست‌هاست که مشخص می‌کند مسیر دستیابی به اهداف چگونه ترسیم می‌شود. در گام سوم نیز برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها بر اساس همین سیاست‌ها انجام می‌گیرد تا اهداف به‌صورت عملیاتی محقق شود. خلیلی با اشاره به سند تحول قضایی اظهار کرد: اجرای این سند از دو سال گذشته آغاز شده و یک سال از مدت آن باقی مانده است.

تاکنون حدود ۶۰ درصد مفاد این سند عملیاتی شده که با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و محدودیت‌های موجود در حوزه منابع انسانی، مالی و زیرساختی، یک دستاورد مهم محسوب می‌شود. معاون اول قوه قضائیه افزود: در طول این مدت، جلسات مستمر و ارزیابی‌های دوره‌ای برای بررسی میزان پیشرفت دستگاه‌ها در اجرای تکالیف سند تحول برگزار شده و بخش‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات ساختاری دستگاه قضا گفت: در این دوره، توسعه ساختارهای قضایی و ایجاد تشکیلات جدید از جمله دادگاه‌های صلح در دستور کار قرار گرفته است تا رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و دسترسی آسان‌تر برای مردم انجام شود. خلیلی افزود: این اقدامات در کنار اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود و هدف آن کاهش اطاله دادرسی، افزایش کارآمدی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به شرایط اجرایی گفت: دستگاه قضایی در این مسیر با محدودیت‌هایی از جمله کمبود فضای فیزیکی، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیروی انسانی مواجه بوده است، اما با وجود این چالش‌ها، روند اجرای برنامه‌ها متوقف نشده است. خلیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تحول قضایی گفت: طی دو سال گذشته، دادگاه‌های صلح با وجود محدودیت‌های مالی و امکاناتی در دستگاه قضایی ایجاد و به‌صورت کامل اجرایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این ساختارها برای قوه قضائیه اقدامی مهم و قابل توجه بوده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح با در نظر گرفتن بضاعت مالی و محدودیت منابع، در سراسر کشور راه‌اندازی شده و این اقدام در شرایط موجود کار کوچکی برای مجموعه قضایی نبوده است. معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون دادگاه‌های خانواده افزود: با وجود گذشت حدود ۲۰ سال از تصویب این قانون، اجرای آن تنها ظرف یک سال گذشته محقق شده و دادگاه‌های خانواده نیز به‌طور کامل عملیاتی شده‌اند.

خلیلی با بیان اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های خانواده حدود ۲۰ سال تصویب شده بود اما به دلایل مختلف اجرایی نشده بود، اظهار کرد: اجرای این دادگاه‌ها در مدت کوتاه نیازمند تأمین نیروی انسانی، آموزش کادر قضایی، تربیت نیروهای تخصصی و استفاده از مشاوران زن مطابق قانون بوده که با وجود کمبودها، این ساختار به‌طور کامل عملیاتی شد. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول افزود: اجرای این قانون پیچیدگی‌های فنی و زیرساختی گسترده‌ای داشت و نیازمند ایجاد سامانه‌ها، اتصال داده‌ها و راه‌اندازی درگاه‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها بود که این اقدامات به‌صورت کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز پس از جلسات متعدد کارشناسی و بررسی‌های تخصصی تدوین و ابلاغ شد و در نهایت اجرای ماده ۱۰ این قانون با دستور رئیس قوه قضائیه عملیاتی شد. خلیلی تصریح کرد: اجرای ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول به‌صورت تدریجی آغاز شده و با راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه، فرآیند ثبت درخواست‌ها در حال تکمیل است و اکنون می‌توان گفت این بخش وارد مرحله اجرایی شده است.

وی با اشاره به حجم کار کارشناسی انجام‌شده گفت: بیش از ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برای اجرای این قانون برگزار شده و مصوبات آن به‌صورت مستمر ارزیابی و اصلاح شده است تا فرآیند اجرا بدون مشکل پیش برود





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