معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نمیتوان از مسیر افزایش قیمت محصولات، درآمد تولیدکنندگان را ارتقا داد، گفت: راهبرد اصلی در بخش تولیدات دامی، کاهش بهای تمامشده و حرکت به سمت یکپارچگی بیشتر در زنجیره تولید است تا ضمن حفظ سود منصفانه تولیدکنندگان، امکان دسترسی مصرفکنندگان به محصولات پروتئینی با قیمت مناسبتر فراهم شود.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه نمیتوان از مسیر افزایش قیمت محصولات، درآمد تولیدکنندگان را ارتقا داد، گفت: راهبرد اصلی در بخش تولیدات دامی، کاهش بهای تمامشده و حرکت به سمت یکپارچگی بیشتر در زنجیره تولید است تا ضمن حفظ سود منصفانه تولیدکنندگان، امکان دسترسی مصرفکنندگان به محصولات پروتئینی با قیمت مناسبتر فراهم شود.
روحاله زحمتکش-معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزههایی مانند دام سبک و بخشهایی از دام سنگین به غیر از دام شیری، همچنین در زمینه پرورش شتر، گاومیش و دیگر ظرفیتهای تولیدی، وزارت جهاد کشاورزی همچنان بهصورت مستقیم برنامهریزی و پیگیریهای لازم را انجام میدهد، اظهارکرد: هدف ما تقویت تولید و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای گسترده سرزمینی کشور است تا بتوانیم از تمامی توان موجود در زمینه تولید علوفه و توسعه دامپروری استفاده کنیم. وی با اشاره به تحولات رخداده در بخش دام سبک گفت: در سالهای اخیر نوعی تغییر رویکرد و جابهجایی الگو از شیوههای سنتی عشایری و روستایی به سمت سیستمهای بسته و صنعتی پرورش دام شکل گرفته است.
البته بخش عشایری همچنان از ظرفیتهای ارزشمند کشور به شمار میرود و منابع انسانی فعال در این بخش میتوانند نقش مهمی در توسعه تولید ایفا کنند. همچنین در مناطق روستایی، مراتع و ظرفیتهای محلی متعددی وجود دارد که با اجرای طرحهای مرتعداری امکان تقویت و بهرهبرداری بهتر از آنها فراهم خواهد شد.
فناوریهای نوین نیز ظرفیتهای جدیدی برای توسعه پرورش دام، بهویژه در حوزه شتر و نظامهای چرای مبتنی بر مرتع ایجاد کردهاند و میتوانند زمینهساز تحولات مهمی در این بخش باشند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه انتظار ما این است که با اجرای برنامههای پیشبینیشده در بخش تولید دام، زمینه افزایش تولید و در نهایت رشد سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور فراهم شود؛ بهگونهای که این سرانه با نیازهای تغذیهای جامعه، بهویژه نسل جوان، تناسب بیشتری پیدا کند، به ضرورت اصلاح ساختار تامین نهادههای دامی اشاره کرد و افزود: در صورت شکلگیری یکپارچگی در زنجیره تولید، فعالان صنعت میتوانند بخشی از تامین نهادههای مورد نیاز خود را بهصورت مستقیم و مستمر انجام دهند و دیگر نیازی به نگهداری ذخایر چندماهه نهاده نخواهد بود.
در چنین شرایطی تولیدکننده میتواند به جای ذخیرهسازی چند ماهه، تنها برای یک دوره کوتاهمدت نهاده در اختیار داشته باشد و تامین نهادهها بهصورت مستمر انجام شود. این موضوع علاوه بر افزایش بهرهوری، هزینههای تولید را نیز کاهش خواهد داد. زحمتکش ادامه داد: هرچه بتوانیم به سمت یکپارچگی بیشتر حرکت کنیم و نوسانات قیمتی را کاهش دهیم، بهای تمامشده تولید نیز کمتر خواهد شد.
در شرایط فعلی بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسانات بازار با زیان مواجه میشوند و هزینههای ناشی از تأمین سرمایه در گردش نیز به قیمت تمامشده محصول اضافه میشود. هر اقدامی که منجر به کاهش بهای تمامشده شود، هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرفکننده خواهد بود. تولیدکننده به سود منصفانه مورد نیاز خود دست پیدا میکند و مصرفکننده نیز میتواند با هزینه کمتری از محصولات پروتئینی استفاده کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها گفت: با توجه به تورم مزمن موجود در کشور، قدرت خرید خانوارها و سهم هزینههای غذایی در سبد مصرفی مردم تحت فشار قرار گرفته و سفره مردم در سالهای اخیر کوچکتر شده است. به همین دلیل نمیتوان صرفا از مسیر افزایش قیمت محصولات، به دنبال ارتقای درآمد تولیدکنندگان بود. چه در بخش دام و چه در بخش طیور، راهبرد اصلی ما برای توسعه تولید و افزایش مصرف، کاهش بهای تمامشده است.
کاهش هزینه تولید یکی از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه است و تلاش میکنیم این رویکرد در تمامی بخشهای تولیدات دامی دنبال شود. نمیتوان صرفا از مسیر افزایش قیمت محصولات، به دنبال ارتقای درآمد تولیدکنندگان بود. چه در بخش دام و چه در بخش طیور، راهبرد اصلی ما برای توسعه تولید و افزایش مصرف، کاهش بهای تمامشده است. کاهش هزینه تولید یکی از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه است و تلاش میکنیم این رویکرد در تمامی بخشهای تولیدات دامی دنبال شود.
زحمتکش درباره تاثیر واگذاری بخشی از امور به تشکلها و فعالان صنعت گفت: معتقدیم این هدف با واگذاری بیشتر مسئولیتها به خود صنعت محقق خواهد شد. در برخی موارد، مداخلات دولتی ناخواسته موجب وارد شدن آسیب به بخش تولید میشود. سیاست ما این است که حداقل مداخله و حداکثر حمایت را از تولید داشته باشیم تا فعالان صنعت با تکیه بر دانش، تجربه و توان مدیریتی خود بتوانند شرایط لازم برای توسعه تولید و کاهش هزینهها را فراهم کنند
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