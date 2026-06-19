حجتالاسلام خلیلی در خطبه جمعه تهران با تحلیل مفهوم "نصرت الهی" و موفقیتهای ایران در جنگ اخیر، دستاوردهای تحول قضایی شامل الکترونیکسازی فرآیندها، بازگرداندن میلیاردها تومان به بیتالمال، شناسایی گلوگاههای فساد و برخورد با عوامل مرتبط با دشمن و اخلالگران اقتصادی را شرح داد.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی ، معاون اول قوه قضائیه ، در خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به مفهوم " نصرت الهی " در آیات قرآن، تأکید کرد که اگر در راه خداوند تلاش کنیم، اسباب پیروزی را فراهم خواهد آورد.
او با اشاره به شکستناپذیری و ایجاد ترس در دل دشمن در جریان جنگ اخیر، گفت که دشمن با وجود امکانات نظامی گسترده، دچار هراس و سردرگمی شد در حالی که ملت ایران با ایمان و استقامت بیشتری ایستادگی کرد. معاون اول قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه دشمنان اشتباه محاسباتی کردند و فشارها و جنایتها موجب افزایش انسجام و ایمان مردم شد، عدالت را یکی از بزرگترین حقایق عالم هستی دانست و بر تلاشهای قوه قضائیه برای تحقق عدالت در همه ادوار تأکید نمود.
وی با اشاره به اجرای "سند تحول و تعالی قوه قضائیه" که پیشبینی شده بود در سه سال اجرا شود، گفت که در پایان سال دوم حدود ۶۰ درصد آن محقق شده و ۴۰ درصد باقیمانده در سال پایانی انجام خواهد شد. از جمله دستاوردهای اجرایی این سند میتوان به ابلاغ الکترونیکی ۹۶ درصد احکام قضایی، کاهش زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه از ۱۰ روز به ۱۴ ساعت، و کاهش فرآیند شناسایی و توقیف اموال از ۴۰۰ روز به کمتر از ۱۴ دقیقه اشاره کرد.
او همچنین از برگزاری بیش از ۸۰ هزار مزایده الکترونیکی، ثبت ۳۳ میلیون دادخواست و شکواییه به صورت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳، راهاندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی و برگزاری ۷۵۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی به عنوان دیگر اقدامات تحولی یاد ساخت. وی خاطرنشان کرد زمان اجرای دستورهای قضایی برای مسدودسازی حسابها از یک ماه به یکHour و زمان پاسخگویی به استعلامها از یک ماه به یک روز کاهش یافته است.
خلیلی تأکید کرد که ملت ایران خواهان تحقق عدالت هستند و قوه قضائیه در این مسیر گام برمیدارد. او با اشاره به تأکیدات رهبران انقلاب بر مبارزه با فساد، از تشکیل شعب ویژه و بهرهگیری از قضات متخصص برای رسیدگی به ۲۷ هزار پرونده مهم اقتصادی خبر داد و گفت که در نتیجه این اقدامات نزدیک به ۱۰۳ همت مطالبات معوق بانکها که عمدتاً در اختیار افراد خاص قرار داشت، وصول و به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی همچنین اعلام کرد که در پروندههای مهم اقتصادی، بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال بازگردانده شده است. معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای فسادزا، گفت که سازمان بازرسی کل کشور ۲۳۴ گلوگاه فساد را در دستگاههای مختلف شناسایی و نظارت بر اصلاح آنها را در دستور کار قرار داده است.
او خبر داد که گزارشی از عملکرد قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان کتابی با عنوان "تحول قضایی در راستای مبارزه با مفاسد経済" تدوین و انتشار خواهد یافت. در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات قوه قضائیه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت که یکی از مهمترین مأموریتها شناسایی و برخورد با عوامل مرتبط با دولتهای متخاصم و رژیم صهیونیستی بود.
او افزود که با همکاری دستگاههای امنیتی و نظارتی، تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط با دشمن شناسایی شد و قوه قضائیه با رسیدگی سریع و قاطع احکام لازم را صادر کرد. برخی از این افراد به حبسهای طویلالمدت، برخی به مصادره اموال و برخی دیگر به اعدام محکوم شدند و بخشی از این اقدامات از طریق رسانه ملی اطلاعرسانی شده است. خلیلی تأکید کرد که قوه قضائیه در برخورد با این افراد هیچگونه کوتاهی ندارد و نخواهد داشت.
او همچنین به اقدامات در حوزه مقابله با اخلالگران اقتصادی و صنفی اشاره کرد و گفت که با هماهنگی وزارت دادگستری بیش از ۶۶۰ مورد بازرسی انجام شده و حدود ۱۴۵۰ واحد صنفی متخلف به مجازات قانونی محکوم شدهاند
حمزه خلیلی سند تحول قوه قضائیه نصرت الهی مبارزه با فساد برخورد با عوامل دشمن