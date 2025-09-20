روایت زندگی و شهادت یوسف داورپناه، پاسدار شهید و مبارزه او با گروهکهای ضدانقلاب در کردستان، از زبان مادر فداکارش. مروری بر مظلومیت این خانواده و رنجهای مادر شهید در پی شهادت فرزندش.
به گزارش مشرق، حاجیه خانم «فیروزه شجاعی»، مادر شهید « یوسف داورپناه »، به عنوان مظلومترین مادر شهید ایران شناخته میشود. یوسف، فرزند این مادر فداکار، در 15 تیر 1344 در کرمان به دنیا آمد. او دوران دبستان را با موفقیت به پایان رساند و وارد مقطع متوسطه شد، جایی که تحصیلات خود را تا پایه سوم رشته برق ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یوسف به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در پی ایجاد آشوب و ناآرامی توسط گروهکهای منافقین و ضدانقلاب در غرب کشور، داوطلبانه به منطقه کردستان رفت.
او به گروه ضربت سپاه پاسداران پیرانشهر پیوست و به مبارزه با منافقین و ضدانقلاب پرداخت. متاسفانه، در 5 شهریور 1362، حزب منحله دموکرات با حمله به منزل یوسف، او را به اسارت گرفت. پس از تحمل شکنجههای فراوان، یوسف به شهادت رسید و پیکر مطهرش مثله شد و به مادرش بازگردانده شد. روایت دردناک و تکاندهندهای از این فاجعه از زبان مادر شهید، خانم فیروزه شجاعی، شنیدنی است. او میگوید: «پسرم یوسف بعد از عملیات آزادسازی خرمشهر برگشت، منافقین من و فرزندانم را اسیر کردند. من تنها مادر شهیدی هستم که بچهام را جلویم سر بریدند، شکم بچهام را پاره کردند و جگرش را در آوردند. با ساتور بدن فرزندم را قطعه قطعه کردند و من 24 ساعت با این بدن تنها ماندم. خودم با دستم قبر کندم، کفن کردم و دفن کردم.»\خانم شجاعی ادامه میدهد: «یوسف پس از انقلاب به سپاه پیوست و با آغاز جنگ، مرتباً به منطقه کردستان رفت و آمد داشت. چندین بار به شدت مجروح شده بود. به خاطر دارم که در ماه مبارک رمضان از طرف سپاه آمدند و اطلاع دادند که یوسف زخمی شده و در بیمارستان امام تبریز بستری است. بدون افطار، راهی تبریز شدم. در بیمارستان، از دور یوسف را شناختم. مادر فدایش شود، چوب زیر دستش گذاشته و در میان مجروحین ایستاده بود. با صدای بلند او را صدا زدم و خود را به آغوشش رساندم. صدای گریه و زاریام بیمارستان را پر کرد. همه به ما نگاه میکردند. مادری که مدتها بود پسر دلبندش را ندیده بود و یوسفی که مجروح در آغوش مادرش آرام گرفته بود... یوسف به من گفت: مادر! تو را به خدا آرام باش! گریه نکن، من را از آغوشت بیرون ببر؛ بچهها با دیدن تو یاد مادرشان میافتند و دلشان میگیرد... رنگ به رخسارش نبود. بعد از چند روز از بیمارستان مرخصاش کردیم و به خانه در روستای کوتاجوق بازگشتیم. در آن منطقه، همه او را میشناختند. ضد انقلاب و دموکرات کینه عجیبی از یوسف به دل داشتند، چرا که چندین نفر از سرکردههایشان را غافلگیر و دستگیر کرده بود. شب فرا رسید! یوسف به من گفت که برای نماز بیدارش کنم. نیم ساعت به اذان مانده بود که بیدار شدم. دیدم دموکراتها با چراغ روی دیوارهای خانه علامت میدهند. پدرش را بیدار کردم و گفتم که دموکراتها بیرون خانه هستند. پدرش گفت: آنها هیچ کاری نمیتوانند بکنند. آقا یوسف بیدار شد و پرسید چه خبر است؟ گفتم چیزی نیست. نگاهی به ساعت کرد و برای نماز وضو گرفت. رکعت اول نمازش را خوانده بود که دموکراتها وارد خانه شدند، همه جا را گرفتند. یوسف بدون توجه به آنها نمازش را ادامه داد و تمام کرد. اسلحه را به سمت من گرفتند و گفتند: لامصب! تو هم حزباللهی هستی؟ یوسف تفنگ را از دستم کشید و گفت: شما برای گرفتن من آمدهاید، پس با مادرم کاری نداشته باشید. میخواستند یوسف را ببرند. یوسف گفت: مرا از پشت بام ببرید! گفتند: میترسی از نگاههای مردم روستا شرمنده باشی؟ گفت: میترسم زنان روستا مرا ببینند و هراس دلهایشان را فرا بگیرد و فکر کنند که شما بر منطقه مسلط شدهاید. گفتند: تو نماز میخوانی؟ برای رهبرت است؟ این نماز برای خدا نیست و این عبادتها قبول نیست. گفت: نام رهبرم را به زبان نیاورید. من برای رهبری میجنگم که یک ملت در نماز به او اقتدا میکنند.»\در ادامه این روایت تلخ، خانم شجاعی میگوید: «در این هنگام یکی از زنان دموکرات با قنداق تفنگ ضربهای محکم به دهان یوسف زد که غرق در خون شد. خلاصه یوسفم را بردند… صبح که شد، پیغام آوردند که یوسف را شهید کردهایم و پدر و مادرش برای تحویل جنازه به مقر حزب بیایند. پدرش با شنیدن این خبر همان جا دق کرد و جان سپرد. من و برادرش به آن سوی رودخانه رفتیم. یوسف را در همان جایی که سپاه تعدادی از اعضای ضدانقلاب را به هلاکت رسانده بود، شهید کرده بودند. بدن یوسفم تکهتکه شده بود. انگشتهایش، جگرش، اعضا و جوارحش… گفتند: اجازه نداری از اینجا خارجش کنی، همین جا دفنش کن… در حالی که اعضای ضدانقلاب به صورت مسلح بالای کوه ایستاده بودند، با دستهایم زمین را کندم، تکه تکه یوسفم را در قبر گذاشتم. یک مهر کربلا در دستم بود، خرد کردم و روی تکههای جسدش پاشیدم… با فریاد لا اله الا الله، الله اکبر و خمینی رهبر دفنش کردم، با دستهای خودم. خدایا! تو خودت شاهد هستی که بالای سرش خانومی با چادر سیاه ایستاده بود و به من میگفت که آرام باش و بگو لا اله الله… کنار قبرش نشستم و با دستان خودم یواش یواش رو صورت یوسفم خاک ریختم.» این روایت، نشان از عمق فداکاری، صبر و استقامت این مادر بزرگوار و مظلومیت شهید یوسف داورپناه دارد
