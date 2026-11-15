مصوبات کارگروه ملی سوخت و عبور از تنش انرژی در ایران

بررسی جامع مصوبات کارگروه ملی مدیریت سوخت برای عبور از ناترازی انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد برق و صنایع مصرف‌کننده با جزئیات فنی و مالی.

اقتصاد سیاسی ایران در آستانه پایان الگوی پنج دهه‌ای عرضه حداکثری انرژی قرار دارد و با ناترازی تاریخی بخش برق مواجه است. مصوبات ابلاغ‌شده توسط کارگروه ملی مدیریت تأمین سوخت و عبور از تنش انرژی در پایان تابستان ۱۴۰۵، نقطه عطفی در تغییر پارادایم قدیمی محسوب می‌شود. این تصمیمات که حاصل نشست‌های تخصصی حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق بوده است، بر بازمعماری ۳۶۰ درجه ترازنامه تولید و نظام تأمین مالی تأکید دارند. صنعت برق ایران که سال‌ها زیر بار یارانه‌های پنهان و تزریق بی‌محابای گاز طبیعی فشار آورده، اکنون نیازمند راهکارهای بنیادین برای مدیریت اوج بار تابستان و شوک‌های زمستانه است.

سقف‌گذاری سوخت و وضعیت اضطراری نیروگاه‌ها

مهم‌ترین بخش مصوبات کارگروه ملی سوخت‌رسانی شامل سقف‌گذاری روزانه پنج میلیون لیتر نفت‌گاز برای نیروگاه‌ها تا پایان آبان است. علاوه بر این، صدور مجوز مصرف تدریجی مازوت با سقف ۵۰ میلیون لیتر در روز، نشان‌دهنده یک وضعیت اضطراری تمام‌عیار در تأمین سوخت نیروگاهی‌هاست. این ارقام نشان می‌دهند که وقتی سبد تولید برق بیش از ۹۰ درصد وابسته به گاز طبیعی باشد، هر افت فشار گاز خانگی مستقیماً به خاموشی یا سوزاندن سوخت‌های سنگین نزدیک کانون‌های جمعیتی منجر می‌شود. وضعیت فعلی یک نقطه آسیب‌پذیری راهبردی در پدافند غیرعامل و توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود.

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راهکارهای فنی برای ارتقای راندمان و امنیت سوخت

توسعه ذخیره‌سازی استراتژیک و حرکت به سمت انبارش‌های مدفون و مجهز به خطوط اختصاصی، شرط ابتدایی پایداری در روزهای بحران است. انبارش سطحی سوخت مایع در شعاع نیروگاه‌ها به دلیل آسیب‌پذیری در حوادث طبیعی و معادلات امنیتی، دیگر پاسخگو نیست. از سوی دیگر، میانگین بازدهی ۳۹درصدی نیروگاه‌های حرارتی به معنای هدررفت سرمایه‌های ملی است. تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی می‌تواند راندمان را به بالای ۵۲ درصد برساند بدون آنکه نیاز به حتی یک مترمکعب سوخت اضافه باشد.

دستاوردهای اقتصاد برق از ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم

وزارت نیرو به عنوان سیاست‌گذار، مالک، خریدار انحصاری و توزیع‌کننده نهایی، سال‌ها باعث انباشت بدهی به بخش خصوصی و افت توجیه سرمایه‌گذاری شده است. رویکرد جدید حاکمیت درباره اجرای صریح ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و انتقال بار تأمین صنایع به رینگ معاملات آزاد بورس انرژی، نخستین گام در جراحی این ساختار رانتی است. صنایع بزرگ و فولادی دیگر نمی‌توانند به برق ارزان تکیه کنند و پایداری خطوط تولید آن‌ها منوط به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین یا خرید قراردادهای دوجانبه در بازار آزاد است.

نقش کارگزاران برق و کاهش بوروکراسی در بازار

برای تکمیل آزادسازی بازار برق، نیاز به تأسیس کارگزاران برق و انرژی به عنوان نهادهای تجمیع‌کننده تقاضا و خرده‌فروشان بخش خصوصی است. این نهادها می‌توانند ریسک نوسانات قیمت را پوشش داده و واسطه‌گری دولتی را به حداقل برسانند. لغو جلسات موازی و متمرکز شدن سیاست‌گذاری‌ها در کارگروه مدیریت مصرف، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌ها و تهاتر بدهی‌ها، ابزارهایی هستند که بن‌بست جریان نقدینگی بخش خصوصی را باز می‌کنند. این اقدامات برای جلوگیری از بازتولید بوروکراسی‌های گذشته در قالب کمیته‌های تازه ضروری است.

هوشمندسازی شبکه و فرصت‌های دیپلماسی انرژی منطقه‌ای

هوشمندسازی کل زنجیره مصرف از کنتورهای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا آغاز می‌شود تا با تعرفه‌گذاری تفکیکی زمان اوج، رفتار مصرف‌کننده تغییر کند. تعویض میلیاردها لامپ پرمصرف و استانداردسازی تجهیزات سرمایشی می‌تواند پتانسیل آزادسازی چندین هزار مگاوات توان را داشته باشد که ارزان‌ترین نیروگاه مجازی محسوب می‌شود. هم‌زمان با گسترش فناوری ذخیره‌سازهای انرژی در مقیاس صنعتی، ژئوپلیتیک ایران و ناهم‌زمانی اوج بار با همسایگان، فرصتی طلایی برای بازیگری در سطح هاب منطقه‌ای و صادرات برق به عراق، افغانستان و پاکستان ایجاد کرده است.